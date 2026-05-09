桂川有人が13位、星野陸也32位 金子駆大は予選落ち
＜エストレージャ・ダム・カタルーニャ選手権 2日目◇8日◇レアル・クラブ・デ・ゴルフ・エル・プラット（スペイン）◇7347ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは第2ラウンドは終了した。
〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?
日本勢は3人が出場している。日本勢トップの8位から出た桂川有人は、1イーグル・2バーディ・1ボギー・1ダブルボギー「71」のラウンド。トータル6アンダーの13位タイに後退した。単独首位発進を決めた日本ツアー通算8勝のショーン・ノリス（南アフリカ）も「74」とスコアを落とし、同順位とした。星野陸也は連日「70」をマークし、トータル4アンダーの32位に順位を上げ、決勝進出へ。ルーキーの金子駆大は、「71」とスコアを伸ばしたものの、初日の「73」が響き、今季初の予選落ちを喫した。ルーカス・ビェルレガード（デンマーク）、ステファノ・マッツォーリ（イタリア）がトータル11アンダーで首位。1打差にユラブ・プレムラル（南アフリカ）が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
欧州男子ツアー 第2ラウンドの成績
松山英樹、久常涼参戦 シグネチャー大会の第2R成績
ジョン・ラームがDPワールドツアーと“合意”へ 今季中のメンバー復帰でライダーカップ出場へ
PIFがLIVゴルフへの資金打ち切りを正式発表 会長は辞任、新体制で継続へ「将来的な成功のため尽力」
キャメロン・ヤングがマスターズで投入した、『GTS』フェアウェイの本格供給がスタート
〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?
日本勢は3人が出場している。日本勢トップの8位から出た桂川有人は、1イーグル・2バーディ・1ボギー・1ダブルボギー「71」のラウンド。トータル6アンダーの13位タイに後退した。単独首位発進を決めた日本ツアー通算8勝のショーン・ノリス（南アフリカ）も「74」とスコアを落とし、同順位とした。星野陸也は連日「70」をマークし、トータル4アンダーの32位に順位を上げ、決勝進出へ。ルーキーの金子駆大は、「71」とスコアを伸ばしたものの、初日の「73」が響き、今季初の予選落ちを喫した。ルーカス・ビェルレガード（デンマーク）、ステファノ・マッツォーリ（イタリア）がトータル11アンダーで首位。1打差にユラブ・プレムラル（南アフリカ）が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
欧州男子ツアー 第2ラウンドの成績
松山英樹、久常涼参戦 シグネチャー大会の第2R成績
ジョン・ラームがDPワールドツアーと“合意”へ 今季中のメンバー復帰でライダーカップ出場へ
PIFがLIVゴルフへの資金打ち切りを正式発表 会長は辞任、新体制で継続へ「将来的な成功のため尽力」
キャメロン・ヤングがマスターズで投入した、『GTS』フェアウェイの本格供給がスタート