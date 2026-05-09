菊地亜美・ゆい小池ら恋愛経験豊富美女、四千頭身・都築の対応に議論白熱「誠実」「認めすぎてうざい」【チャンスのチワワ】
【モデルプレス＝2026/05/09】お笑い芸人・みなみかわがMCを担当するバラエティ番組「チャンスのチワワ」（テレビ東京／毎週水曜25:30〜26:00）が、6日深夜に放送された。お笑いトリオ四千頭身・都築拓紀の恋愛対策術に議論が白熱した。
【写真】新バラエティ番組MCを務める人気芸人
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。この日の放送では「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番として菊地亜美、「恋愛迷子男子」に都築、パンプキンポテトフライ（谷拓哉、カムバック）が出演した。
今回は恋愛における対策術を「チワワちゃん」たちがジャッチ。旅行先のホテルで「前と変わってないね」と言ったら、彼女から「初めて来た」と返ってきた場合の対応について都築は「ごめん、元カノのときだ。申し訳ない。ここから挽回させて！」と謝ると回答。これに25人のチワワちゃんの内、16人が称賛するという結果となった。
あいりは「誠実ですよね。『恋愛迷子男子どこが？』って感じ」とコメント。きほも「ここまで謝られたら許さない方が心が狭いみたいな（感じがする）」と賛同すると、都築だけが絶賛されていることが腑に落ちないみなみかわが「謝っているだけでそれだけで済ませようとしていない？っていう心の悪さが出ていません？」と聞くと、きほは「そういう穿った心がなくて」と返し、笑いを誘った。菊地も「これ言われて『いいよ』とはならないんだけど、ストレートだから後々『あれ何だったんだろう？』『誰と来たときなの？』みたいなことに繋がらないなというのがよかった」と納得の表情を見せた。
一方でゆい小池は謝ってくれること自体は嬉しいが、認めてほしくないという気持ちもあると複雑な心境を説明し、都築の回答を「認めすぎてうざい」と一刀両断。これに都築は「そんな逃げ道ない人います？」と困惑していた。さらに谷が反対派の意見に乗っかり「こんなシンプルな文章をアンケートに書いて、アリっていっぱいもらって嬉しいか？」と口撃。都築は「仕方ないでしょ（笑）！」と返すと、谷は「俳優（が書く文章）やん、これ！」と納得いかない様子だった。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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◆愛され女子「チワワちゃん」が最強男子育成
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。この日の放送では「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番として菊地亜美、「恋愛迷子男子」に都築、パンプキンポテトフライ（谷拓哉、カムバック）が出演した。
◆菊地亜美、都築の回答絶賛
今回は恋愛における対策術を「チワワちゃん」たちがジャッチ。旅行先のホテルで「前と変わってないね」と言ったら、彼女から「初めて来た」と返ってきた場合の対応について都築は「ごめん、元カノのときだ。申し訳ない。ここから挽回させて！」と謝ると回答。これに25人のチワワちゃんの内、16人が称賛するという結果となった。
あいりは「誠実ですよね。『恋愛迷子男子どこが？』って感じ」とコメント。きほも「ここまで謝られたら許さない方が心が狭いみたいな（感じがする）」と賛同すると、都築だけが絶賛されていることが腑に落ちないみなみかわが「謝っているだけでそれだけで済ませようとしていない？っていう心の悪さが出ていません？」と聞くと、きほは「そういう穿った心がなくて」と返し、笑いを誘った。菊地も「これ言われて『いいよ』とはならないんだけど、ストレートだから後々『あれ何だったんだろう？』『誰と来たときなの？』みたいなことに繋がらないなというのがよかった」と納得の表情を見せた。
◆ゆい小池、都築を一刀両断
一方でゆい小池は謝ってくれること自体は嬉しいが、認めてほしくないという気持ちもあると複雑な心境を説明し、都築の回答を「認めすぎてうざい」と一刀両断。これに都築は「そんな逃げ道ない人います？」と困惑していた。さらに谷が反対派の意見に乗っかり「こんなシンプルな文章をアンケートに書いて、アリっていっぱいもらって嬉しいか？」と口撃。都築は「仕方ないでしょ（笑）！」と返すと、谷は「俳優（が書く文章）やん、これ！」と納得いかない様子だった。（modelpress編集部）
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