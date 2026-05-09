◆米大リーグ レンジャーズ―カブス（８日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・レンジャーズ戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、１点をリードした４回無死一塁の２打席目に、出場した試合では３試合ぶりの本塁打となる７号２ランを放った。

初回２死一塁の１打席目はフルカウントから四球で出塁。１点をリードした４回無死一塁の２打席目も先発右腕・ロッカーに対してフルカウントとなった。２球ファウルで粘った８球目。甘く入った９４・９マイル（約１５２・７キロ）シンカーを完璧に捉えると、中堅へ打球速度１１０・２マイル（約１７７・３キロ）、飛距離４１９フィート（約１２８メートル）、打球角度３３度で運んだ。

９連勝中と勢いに乗るチームの上昇気流に乗った。誠也が本塁打を放つのは４日（同５日）の本拠地・レッズ戦で４５５フィート（約１３９メートル）の特大弾を放って以来、出場した試合では３試合ぶり。前日７日（同８日）は休養のため欠場しており、パワーを充電してアーチを描いた。

昨季は日本人の右打者史上最多となる３２本塁打を放った誠也。開幕前はワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場したが、準々決勝のベネズエラ戦で二盗を試みた際に右膝を痛めて開幕を負傷者リスト（ＩＬ）で迎えて出遅れ、開幕からチームの１２試合を欠場した。さらに出場してからも１０試合連続ノーアーチ。今季１号がようやくアーチが出たのは、チームの２３試合目の４月２１日（同２２日）の本拠地・フィリーズ戦だった。

だが、１号を放ってからは一気に３試合連続弾を放ち、４月２５日（同２６日）にはドジャース・佐々木朗希投手（２４）からもアーチを描くなど、直近１５試合で７本塁打と圧巻の量産態勢に入っている。