◆米大リーグ ブルージェイズ―エンゼルス（８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、本拠地・エンゼルス戦に「４番・三塁」で先発出場。０―０の３回１死一、二塁で迎えた第２打席に先制の中前適時打を放ってメジャー最長となる７試合連続安打を記録すると、４回の守備では無死一塁でトラウトの打球速度１０５・２マイル（約１６９・３キロ）の強い当たりを横っ跳びで処理し、二塁に送球。「５―４―３」の併殺が決まると、本拠地が大歓声に包まれた。

火の出るような主砲トラウトの当たりに飛び込んだ。体勢を立て直し、二塁へ矢のような送球から三ゴロ併殺が決まった。現地ラジオ局の中継では「５―４―３！ カズマ・オカモトがトラウトの長打を阻止し、失点を防ぎました！ もし抜けていれば、走者が（本塁まで）かえっていたに違いありません。なんというプレーでしょう！」と絶叫した。

全体練習前に早出特守をするのが日課となっている岡本は、守備について「取れるアウトを確実に取れるように毎試合、準備していきたいと思います。守っている以上はアウトにするというのが野手の務めなので。練習はいろいろやりますけど、試合はとにかく、形は関係なくアウトにしようという気持ちです」と語る。渡米後は、打球速度が１００マイル（約１６０・９キロ）を越える右打ちのメジャーの強打者の打球にも対応しており、「怖いとか思ったことはない。そりゃ、イレギュラーして顔のところに来たら、ウワッとなりますけど。自分のところに飛んできたら、アウトにしようという方が強いです」と職人気質をみせる。

ラジオの解説者は「彼は打席での活躍だけでなく、守備での好プレーを連発し続けています」と好守での相乗効果を指摘していたが、岡本自身は「僕は分けて考えているので。打てないからと言って、守備がダメになるとかはなく、守備は守備、バッティングはバッティングというふうに分けて、切り替えてやっています」と淡々と分析していた。