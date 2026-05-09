新型コロナウイルス感染症の位置付けが、季節性インフルエンザなどと同じ「５類」に移行してから８日で３年となった。

今後の感染症の流行を見越し、九州の大学でもウイルスなどの研究が進む。コロナ禍を機に警戒感は高まっており、関係者は「次の危機」への備えを急いでいる。（中村直人）

高い致死率

１日、長崎市中心部の長崎大坂本キャンパスにある研究室。「ウイルスの性質を調べたり、薬が効くかを確かめたりする実験を行っています」。実験器具などを取り扱う作業台の前で、白衣姿の好井健太朗教授が説明した。

研究対象の一つが感染症法で最も危険度が高い「１類」に分類されている「クリミア・コンゴ出血熱」の原因ウイルスだ。ウシなどの動物に感染し、マダニを介して人にうつる。主に中央アジアや中東で患者が発生し、発熱や意識障害などの症状が出る。確立した治療法はなく、致死率は１５〜４０％と高い。

この病原体は国際基準を満たし、厳重に管理された「高度安全実験（ＢＳＬ４）施設」でしか取り扱えない。同大の高度感染症研究センター実験棟は昨年１月、ＢＳＬ４の病原体を取り扱える施設に指定され、本格稼働を控えている。

好井教授は近縁のウイルスを使うなどし、増殖や発症の仕組みなどを分子レベルで調べている。地球温暖化でマダニの分布域が広がり、日本に侵入する可能性もあるといい、「未知の感染症でも安全に扱える研究環境を整えたい」と話す。

病原性変化解明

九州大の福原崇介教授は新型コロナの研究を続けている。「ウイルスが進化する過程をつぶさに追えるのはコロナしかない」と科学的な意義を強調する。

北海道大にいた２０２０年、世界的に大流行し、変異株が次々と現れた。「どの変異が重要なのか、本当の答えを見つけ出したい」と考え、東京大などと協力。ウイルスを人工的に合成する技術を使い、感染力や病原性の変化などを次々と解き明かしてきた。

２４年９月に九大に移ってからも続行。昨年１２月には国際的な科学誌で、昨年初めに流行した「ＸＥＣ株」の病原性が高まった仕組みを発表した。「高齢者や免疫不全の人には亡くなる人も一定数いる。リスクを正当に評価するため、研究を続けたい」と力を込める。

越冬地で監視

国内最大級のツルの越冬地・出水平野（鹿児島県）では回収したツルから高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたり、大量死が発生したりしている。

鹿児島大の小沢真教授は毎冬、出水平野で採取された水に混じるウイルスの遺伝子を分析してきた。小沢教授によると、ツルとねぐらを共有する渡り鳥のカモ類はウイルスに感染しても発症せず、「『運び屋』として各地にウイルスをばらまいている」とみる。

一帯には養鶏場が多く、関係者は防疫に神経をとがらせてきた。今後、ウイルスが変異してカラスなど他の野鳥に定着したり、哺乳類に感染が広がったりする事態を危惧する。「『見えない敵』への監視を強めたい」と意気込む。

「変異株」懸念、今夏の流行警戒

昨年の新型コロナは過去の流行の波と比べて低水準で推移したものの、変異株への置き換わりも懸念されている。専門家は今夏の流行に警戒を呼びかける。

全国の定点医療機関当たりの感染者数（全国平均）は、昨年５月に初めて週１人未満となった。毎年流行する夏場も昨年のピークは週８・７３人と、２０２３、２４年の同時期を下回った。

一方、オミクロン株の派生型「ＢＡ３・２（通称・セミ）」への注目が集まっている。世界保健機関（ＷＨＯ）などによると、２４年１１月に南アフリカで初めて報告され、昨年９月以降に拡大。免疫を回避しやすい特性があるといい、ＷＨＯは昨年１２月、警戒度が３番目に高い「監視下の変異株」に位置付けた。

東京医科大学病院の浜田篤郎客員教授は「新型コロナは終わったわけではない。欧州では流行が夏中心となっており、日本でも高齢者らに注意が必要だ」としている。