“ハードコアJ-POPバンド”the bercedes menzが、メジャー1stアルバム『weapons』のリリースを記念したリリースパーティ『PRINTED HEAVEN』を東京と大阪で開催する。

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リリースパーティは2公演ともツーマン形式での開催に。7月5日に大阪 心斎橋ANIMAで行われる公演にはmoreruが、7月24日に東京 代官山UNITで行われる公演にはHave a Nice Day!が出演する。

あわせて、アルバム『weapons』のジャケットデザインと、タワーレコード一部店舗の追加特典情報も公開。タワーレコード対象店舗での特典は、各メンバーが自作したアザージャケット全3種で、『weapons』1枚購入ごとにランダムで1枚プレゼントされる。

さらに、各ジャケットデザインを手がけたメンバーの直筆サイン入りが当たる可能性も。対象店舗では共通特典『weapons ステッカー』とのダブル特典となる。

（文＝リアルサウンド編集部）