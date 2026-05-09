「ついていない」上信越道・新井PAで車20台以上に被害　強風で飛んだ小石が窓ガラスを直撃か　新潟・妙高市

新潟・妙高市の上信越道にある新井パーキングエリアで、20台以上の車の窓ガラスが割れる被害が発生した。警察は強風で飛ばされた小石が原因とみて調べている。

強風で小石が“飛散” 車20台以上に被害

窓ガラスが割れ、破片が飛び散った車内。

行楽地から帰る男性：

大きい道の駅があって立ち寄ったが、戻ってきたらこんな感じ。ついていない。

新潟・妙高市の上信越道の新井パーキングエリアで4日、20台以上の車の窓ガラスが割れる被害が発生した。

帰省先から帰る途中に被害に遭った男性は、割れた窓ガラスを日よけシートで応急処置していた。

帰省先から帰る途中だった男性：

ご飯を食べていたが、戻ってきたらガラスが割れていた。

（手に小石を取りながら）こんなやつですね。

男性の車から出てきたのは、小さな石だった。

帰省先から帰る途中だった男性：

周りの人に聞いたところ、「小石が飛んでガラスが割れていた」と。

これから（車は）レッカーで、人間は電車移動ですね。

4日、パーキングエリアの近くでは最大瞬間風速26.4m/sを観測する強い風が吹いていた。

警察は強風で飛ばされた小石が窓ガラスを割ったとみて調べている。

（「イット！」 5月6日放送より）