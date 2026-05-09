歌い手 弱酸性が、自身最大規模のワンマンライブ『弱酸性 ONE MAN LIVE 2026「碧音-aone-」』を10月10日に開催する。

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弱酸性は2020年5月より“歌ってみた”動画の投稿を中心に活動をスタート。自身が参加したものを含む動画総再生回数は2000万回を突破しており、シンガーソングライター 梟note名義としても活動している。

今回のワンマンライブは、3月に開催された九州ツアー『廻ってみた』を経ての公演となる。タイトルの“碧音”には、弱酸性のテーマカラーである碧という自身の色を、そのまま音としてまっすぐ届けたいという思いが込められているという。

チケットは、クラウドナイン公式アプリのプレミアム会員先行受付が5月8日21時よりスタートした。

・弱酸性 コメント

九州ツアー「廻ってみた」を通して、たくさんの変化や積み重ねがありました。各地で出会った人や景色、ライブの空気を通して、自分の中に残っていくものが少しずつ形になってきたと感じています。その中で見えてきた今の自分の姿や、弱酸性としての歌や音楽を、もう一度しっかりと、より多くの人に届けたいと思い、今回のワンマンライブを開催することにしました。「碧音」というタイトルには、弱酸性のテーマカラーである碧という自分の色を、そのまま音としてまっすぐ届けたいという想いを込めています。これまでの自分も、今の自分もすべて含めて、自分にしか鳴らせない音楽を届けます。

（文＝リアルサウンド編集部）