「しれっとメジャー史上初記録作っちゃうバケモン」村上宗隆、15号ソロで「8カード連続初戦本塁打」逆方向へ豪快な一発　ジャッジに並びMLB全体トップ

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月8日、本拠地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、初回の第1打席で3試合ぶりとなる15号ソロを左越えに放ち、1点を先制した。

【動画】逆方向へ豪快弾！村上宗隆、15号ソロは8カード連続初戦本塁打

ヤンキースのアーロン・ジャッジに並び、本塁打数はメジャー全体トップに再び浮上した。打球速度106.2マイル（約170.9キロ）、飛距離380フィート（約116メートル）、角度32度を計測した。

メジャー史上初の偉業だ。村上はこれで8カード連続カード初戦で本塁打を放ったことになる。7カード連続で初戦に本塁打を放った通算504本塁打のエディ・マレーを抜くメジャー史上初の快挙となる。

SNS上のファンからは「メジャー史上初ってすごっ！」「村神様すごっ！ メジャー史上初！」「村上さん逆方向にホームランきたー！」「しれっとメジャー史上初記録作っちゃうバケモン」と喜びと驚きの声が続々と寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]