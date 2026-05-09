◆米大リーグ フィリーズ―ロッキーズ（８日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が８日（日本時間９日）、本拠地・ロッキーズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。６回に２試合連発の１３号ソロを放ち、現時点でリーグ本塁打王争いのトップタイに浮上した。

０―６の６回先頭。１ボールから右腕ドーランダーの９７・５マイル（約１５６・９キロ）直球が真ん中付近に入ってきたところを見逃さず、打球速度１０９・２マイル（約１７５・４キロ）、角度３７度、飛距離４１５フィート（約１２６・５メートル）で右翼２階席に飛び込む特大弾となった。

通算３５３号はフィリーズ移籍後２００本目。２２年から４６、４７、３８、５６、１３本と圧巻のペースで本数を積み重ねている。ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、同一球団ではジャッジ（ヤンキース）の６７１試合を「５」上回る６６６試合で歴代４位のスピード記録となった。昨季は自己最多の５６本塁打、１３２打点をマークし、ドジャース・大谷翔平投手（３１）を上回ってリーグ２冠に輝いた。