中尾明慶、母＆兄とコストコで“爆買い” 親子3ショット動画に反響「お母さま品があって綺麗」「お兄さんもカッコいいですね」
俳優の中尾明慶（37）が、9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。母と兄と共にコストコに行き“爆買い”する様子を収めた動画を公開した。
【動画】「お母さま品があって綺麗」「お兄さんもカッコいい」母＆兄とコストコでの買い物を楽しむ中尾明慶
明慶は「【コストコ】中尾家大集合で行ったら、ダメ夫たちの買い物が謎すぎた」と題した動画で、親子３人とスタッフたちでコストコ幕張倉庫店に来店。
冒頭では、明慶の運転で親子３人仲むつまじくトークをしながらコストコに向かう道中和んだ雰囲気の車内の様子を紹介した。
到着すると、歯磨き粉やビール、洗濯洗剤など、食品から日用品までさまざまなジャンルの商品を次々とカゴの中へ。マイペースに商品を選ぶ兄に対して、明慶が「おっそ、買い物（笑）」とツッコミを入れるシーンがあったり、子どもたちへのおもちゃや下着、菓子を選んだり、和やかにまったりとショッピングを楽しんでいた。
食品売り場でも、寿司やデザートなどを大量に購入し、中尾は「楽しかった」と満足げな様子だった。
この動画に、コメント欄には「お母様とのお買い物、まったり動画で、素敵ですね」「お兄さんもカッコいいですね」「お母さま品があって綺麗」「兄弟でイケメンってなんなの！」などと、さまざまなコメントが寄せられていた。
【動画】「お母さま品があって綺麗」「お兄さんもカッコいい」母＆兄とコストコでの買い物を楽しむ中尾明慶
明慶は「【コストコ】中尾家大集合で行ったら、ダメ夫たちの買い物が謎すぎた」と題した動画で、親子３人とスタッフたちでコストコ幕張倉庫店に来店。
冒頭では、明慶の運転で親子３人仲むつまじくトークをしながらコストコに向かう道中和んだ雰囲気の車内の様子を紹介した。
食品売り場でも、寿司やデザートなどを大量に購入し、中尾は「楽しかった」と満足げな様子だった。
この動画に、コメント欄には「お母様とのお買い物、まったり動画で、素敵ですね」「お兄さんもカッコいいですね」「お母さま品があって綺麗」「兄弟でイケメンってなんなの！」などと、さまざまなコメントが寄せられていた。