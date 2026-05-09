森香澄、“どすっぴん”にネット「まず土台が神すぎる」「凄く肌綺麗」“本気過ぎる”メイクを解説「すごく参考になりました」
タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。メイクする様子を解説した動画を投稿した。
【動画】「まず土台が神すぎる」驚きの声…“どすっぴん”からメイクの様子を紹介した森香澄
「【徹底解説】どすっぴんからメイクしていく」と題した動画で森は「すっぴんで失礼いたします。今日はとりあえず毎日メイクと言いますか、私が普段っていうよりはちょっと盛りたい日、ちょっと可愛くいたい日みたいな感じの日にするメイクをご紹介したいと思います」と趣旨を説明。
森自身「本気出しすぎて、めちゃくちゃ長くなってしまいました」とつづる約40分にわたる動画でベースメイク、アイシャドウ、涙袋、アイライン、アイブロウ、マスカラ、シェーディング、ハイライト、チーク、リップとそれぞれの過程を丁寧に説明した。
メイク完成後にはヘアセットも行い「うん、いいんじゃないですか？盛れてるんじゃないですか？」と満足げ。「あんまり“可愛い！”って感じになりすぎないように調整してって感じですね。トレンド感も入れつつ、ただ自分が盛れる鉄則みたいなところは崩さず、結構、融合みたいな感じで、完全に流行りをまるまる取り入れるというよりは自分なりにこう変換して取り入れるということを毎回やってる」と語っていた。
コメント欄には「すっぴんが私にはゴールすぎる」「すっぴん可愛すぎます！」「まず土台が神すぎる」「凄く肌綺麗ですね」「すぐメイク動画upしてくれるの神すぎる!!!!」「すごく参考になりました」といった反響が寄せられた。
【動画】「まず土台が神すぎる」驚きの声…“どすっぴん”からメイクの様子を紹介した森香澄
「【徹底解説】どすっぴんからメイクしていく」と題した動画で森は「すっぴんで失礼いたします。今日はとりあえず毎日メイクと言いますか、私が普段っていうよりはちょっと盛りたい日、ちょっと可愛くいたい日みたいな感じの日にするメイクをご紹介したいと思います」と趣旨を説明。
メイク完成後にはヘアセットも行い「うん、いいんじゃないですか？盛れてるんじゃないですか？」と満足げ。「あんまり“可愛い！”って感じになりすぎないように調整してって感じですね。トレンド感も入れつつ、ただ自分が盛れる鉄則みたいなところは崩さず、結構、融合みたいな感じで、完全に流行りをまるまる取り入れるというよりは自分なりにこう変換して取り入れるということを毎回やってる」と語っていた。
コメント欄には「すっぴんが私にはゴールすぎる」「すっぴん可愛すぎます！」「まず土台が神すぎる」「凄く肌綺麗ですね」「すぐメイク動画upしてくれるの神すぎる!!!!」「すごく参考になりました」といった反響が寄せられた。