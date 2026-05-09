ドジャースは８日（日本時間９日）、タイラー・グラスノー投手を「腰のけいれん」のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入れたことを発表した。

グラスノーは６日のアストロズ戦で先発した際、二回のウォームアップ中に腰痛を訴えて緊急降板。１回１９球でマウンドを降りた。この日の試合前会見でロバーツ監督は「２、３日様子を見る」と明言。球団関係者によると指揮官はＩＬ入りはないと報告を受けていたという。それだけに急転直下の決断だ。

グラスノーは開幕から７試合に先発し、３勝０敗、防御率２・７２をマークしているだけに、チームにとっては激震。右腕の代わりに、９日のブレーブス戦でスネルがメジャー復帰する予定。佐々木の登板が週明けにまわるなど、先発ローテ再編となった。

ドジャースはこの日から今季最長タイとなる１３連戦がスタートする中、痛いグラスノーの離脱。代わって３Ａからポール・シャーベイズ投手が昇格した。今後は山本、大谷、佐々木、ロブレスキー、シーハン、スネルの６人で先発ローテを形成していくことになる。