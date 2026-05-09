元人気子役で俳優の黒田勇樹（44）が、9日までにSNSを更新し「母・黒田純子が、4月30日に逝去いたしました。享年67歳。死因は脳の癌でした」と母の死を公表した。

「葬儀は5月4日、5日に「お別れ会」として執り行い、沢山の方の笑顔や涙に見守られながら旅立っていきました」と葬儀も執り行ったことを報告。「最後は少し苦しそうではありましたが、僕が冗談を言うと怒ったり笑ったりと、『こんなに反応できるはずがない』とお医者さんが驚くほど、感情豊かに最期まで生き切った人でした」と母の最期をつづった。

黒田は、ピースサインをし、笑顔の純子さんの写真を投稿。「あまり、死者の感情を代弁するのは好きではないので、母との思い出を一つだけ。17歳くらいの頃でしょうか。母子家庭だったので二人暮らし。マネージャーも彼女がやってくれていたので、四六時中一緒にいるような生活でした」と母との思い出を振り返った。「でも、ちゃんと来るんですよね。反抗期が。ギスギスした生活の中で、僕の反抗期が終わった出来事があります。ある朝起きたら、母がとても楽しそうに『となりのトトロ』を観ていたんです。一瞬で終わりました」と続けた。

その上で「その後も色々ありましたが、亥年生まれらしく、猪突猛進で、恋にも仕事にも真っ直ぐな人生だったと思います」と母を評した。そして「あと、子育てにも。44歳になった今なら、『20代後半の小娘が、一人で子育てをする』ということが、どれだけ大変だったか少し想像できます。皆様、母を愛してくださってありがとうございました。時々、笑い話にでも登場させて、思い出してあげてください」と感謝した。