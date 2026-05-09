全日本プロレスは８日、荒川区のアートホテル日暮里ラングウッドで「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】（１７日、大田区・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた）の記者会見を開催した。

会見には、各ブロックを通過した潮粼豪（Ａブロック１位）、斉藤レイ（Ａブロック２位）、鈴木秀樹（Ｂブロック１位）、ＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥ ドリームゲート王者の菊田円（Ｂブロック２位）が出席した。

大田区大会では「チャンピオン・カーニバル２０２６ 優勝者決定トーナメント準決勝」で潮粼と菊田が対戦。さらに昨年の覇者、レイと鈴木が激突。勝者がメインイベントで優勝決定戦で対戦する。

鈴木とレイは昨年大会の準決勝でも対戦。雪辱戦へ鈴木は会見で「今回は開幕戦からずっと『優勝です』と言ってきました。優勝です」と宣言。レイは「今回のチャンピオン・カーニバル、この俺、斉藤レイは歴史的快挙の２連覇がかかっている。だがな、そんなに気負わずにまずは目の前の敵、鈴木秀樹をぶっ倒す。そして、その先の決勝戦も、まだどっちが来るかわからねえが、制して、最後に去年と同じくこのどでけぇトロフィーと冷えたビールで、みんなの前で乾杯してやるぜ。ＤＯＯＭ！」と連覇を誓った。

◆５・１７大田区全対戦カード＆試合順

▼第１試合 チャンピオン・カーニバル２０２６ 優勝者決定トーナメント準決勝 時間無制限１本勝負

潮粼豪（Ａブロック１位） ｖｓ 菊田円（Ｂブロック２位）

▼第２試合 同 時間無制限１本勝負

斉藤レイ（Ａブロック２位） ｖｓ 鈴木秀樹（Ｂブロック１位）

▼第３試合 ＨＡＶＯＣ ｖｓ 北斗軍 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎 ｖｓ 大森北斗、他花師、愛澤Ｎｏ．１

▼第４試合 矢野安崇再デビュー戦 シングルマッチ ３０分１本勝負

青柳優馬 ｖｓ 矢野安崇

▼第５試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

綾部蓮、タロース、小藤将太 ｖｓ 斉藤ジュン、“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤

▼第６試合 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

宮原健斗、安齊勇馬、本田竜輝、羆嵐 ｖｓ 諏訪魔、関本大介、真霜拳號、佐藤光留

▼第７試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

田村男児、青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ ｖｓ ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、井上凌

▼メインイベント チャンピオン・カーニバル２０２６ 優勝者決定トーナメント決勝戦 時間無制限１本勝負

第１試合の勝者 ｖｓ 第２試合の勝者