本拠地マリナーズ戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。初回の第1打席に先制の15号ソロを放った。被弾投手の何とも言えない悲しげな表情が話題となっている。

逆方向に放り込んだ。初回の第1打席、マリナーズ先発ハンコックの真ん中に入ったシンカーを、村上が捉える。打球速度106.2マイル（約170.9キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）の打球は左翼席に吸い込まれた。

打球を見届けたハンコックは、マウンド上で形容しがたい悲しげな表情を浮かべていた。X上のファンの視線も集まった。

「HRよりもハンコックの表情が印象的だった」

「打たれたピッチャー（エマーソン・ハンコック）の『マジかよ……』って表情もポイント高い」

「ハンコックの表情固まってるやんw 化け物すぎて言葉失う」

「打たれたハンコックもこの顔よ、、、ほんまにえぐいなぁ村上さん」

「ハンコックめちゃ切ない顔しとる」

3試合ぶりの今季15号で再びジャッジ（ヤンキース）に並び、メジャートップとなった。



（THE ANSWER編集部）