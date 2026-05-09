【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは本のある部分
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、正体を偽るためのもの、不正に作られた道具など、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
□□ば
に□□た
に□□ん
ヒント：本の背の厚みのこと。敵を欺くために掲げるもの。そして、本物に似せて作られた印鑑やその印影のことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せは」を入れると、次のようになります。
せはば（背幅）
にせはた（偽旗）
にせはん（偽判）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、本の装丁や服の寸法に関わる言葉、戦術や工作活動に関連する用語、そして不正に関わる専門的な名称を組み合わせました。音の響きを意識することで、語彙の引き出しを広げることができたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、正体を偽るためのもの、不正に作られた道具など、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ば
に□□た
に□□ん
ヒント：本の背の厚みのこと。敵を欺くために掲げるもの。そして、本物に似せて作られた印鑑やその印影のことを思い浮かべてみてください。
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正解：せは正解は「せは」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せは」を入れると、次のようになります。
せはば（背幅）
にせはた（偽旗）
にせはん（偽判）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、本の装丁や服の寸法に関わる言葉、戦術や工作活動に関連する用語、そして不正に関わる専門的な名称を組み合わせました。音の響きを意識することで、語彙の引き出しを広げることができたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)