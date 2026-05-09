高速道路をよく使う父が「ETCがあっても、使い方が雑だと高くつく」と話していました。割引があるなら安心だと思うのですが、ルートや時間帯によって差は大きくなるのでしょうか？

ETCを使っても割引されない場合がある⁉

ETCには、「深夜割引」「休日割引」「平日朝夕割引」などがあります。どれも便利な制度ですが、対象になる条件はそれぞれ異なります。

例えば深夜割引は、NEXCO3社が管理する対象道路などで、原則として0時～4時までの間に対象道路を走行すると適用されます。割引率は約30％ですが、すべての有料道路が対象になるわけではありません。一部区間では、入り口または出口の通過時刻で判定されるため、数分の違いで割引の有無が変わる可能性があります。

また、休日割引は土日祝日に利用できるETC割引です。ただし、利用できる区間は主に地方部で、首都圏や京阪神圏の大都市部区間などでは適用されません。また、利用できる車種は普通車や軽自動車等に限られ、中型車以上は割引を受けられません。

そのため、「休日にETCで走れば必ず安くなる」と決めつけず、出発前に適用条件を確認しておくことが大切です。



時間帯や曜日で料金差が出る理由

料金差が出るのは、ETC割引に細かな条件があるためです。同じ高速道路を利用しても、時間帯や曜日、走行する区間によって、割引が適用される場合とされない場合があります。

例えば、深夜割引は午前4時を少し過ぎてから対象区間に入ると、割引が適用されない可能性があります。割引を受けたい場合は、午前0時～4時までの間に対象道路を走行できるよう、出発を少し早める、サービスエリアで休憩して時間を調整するなどの工夫が有効です。

ただし、割引時間に合わせるために、高速道路上で急な車線変更をしたり、路肩に停車したりするのは避けましょう。

また、平日朝夕割引にも注意が必要です。この割引は、平日の6時～9時、または17時～20時の間に対象道路を利用し、ETCマイレージサービスに事前登録している必要があります。

ただし、料金所でその場で割引されるのではなく、後日還元される仕組みです。また、1ヶ月の対象走行回数が5回未満の場合は割引が適用されないため、たまに高速道路を使う人は注意しましょう。



ルート選びで高速料金が高くなることもある

高速料金は、距離だけで決まるわけではありません。走行する道路会社、割引の対象区間、大都市部区間の有無、経由地などによって変わります。

休日割引で注意したいのが、走行する区間によって割引の効き方が変わる点です。同じ目的地へ向かう場合でも、地方部を長く走るルートと、大都市部区間を多く通るルートでは、割引後の料金に差が出ることがあります。休日割引は大都市部区間が対象外になるため、移動ルートによっては思ったほど安くならないケースも考えられます。

また、東京・静岡・長野方面と大阪・京都方面を行き来する際、名古屋高速や名二環を経由すると、ルートによって料金案内と実際の請求料金が異なる場合があります。目的地までの距離が近く見えても、料金面では別ルートのほうが安いことがあるため、出発前に料金検索で確認しておくことが大切です。

高速道路各社の料金検索では、出発ICと到着IC、日時、車種を入力して、ETC料金やルートを確認できます。よく使う区間がある人は、時間帯や経由地を変えて検索しておくと、安く走れる時間帯やルートを見つけやすくなるでしょう。



ETC割引の条件を確認して上手に節約しよう

ETCは便利で、割引を受けられる可能性もある支払い方法です。しかし、使用すれば必ず安くなるわけではなく、割引の対象時間、曜日、車種、道路区間、マイレージ登録の有無によって、実際の負担額は変わります。

高速道路をよく利用する人は、出発前に料金検索で複数のルートを比べることをおすすめします。特に長距離移動や帰省、旅行では、出発時刻を少し変えるだけで料金が変わる場合があります。割引を利用したいときは、無理な時間調整は避けつつ、事前に条件を確認しておくことが大切です。

時間帯やルートを確認してから出発すれば、余計な負担を抑えやすくなります。今回の父親が言う「使い方が雑だと高くつく」という言葉は、ETC割引の仕組みを考えると、十分に納得できる注意点といえるでしょう。



出典

中日本高速道路株式会社 NEXCO中日本 ドライバーズサイト ETC割引

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー