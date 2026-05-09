新しい環境に戸惑う女の子を励ますLINE９パターン
４月から新しい環境で頑張っている女の子も多いことでしょう。女の子を励ますLINEを送れば、それをきっかけに仲良くなれるかもしれません。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、新しい環境に戸惑っているとき、どんなLINEをもらったら嬉しく思うのか聞いてみました。
【１】「相談とかグチとかあったら連絡して」など、相談相手に立候補するLINE
「話し相手が増えるのは嬉しい！」（２０代女性）のように、相談やグチを受け止めようとする男性のLINEに感謝する女の子もいます。女の子が気軽にLINEできるように、相談やグチに対して批判をせず、聞き手に徹するといいかもしれません。
【２】「寂しいよ。気軽に連絡して」など、相手に会えないことを寂しがるLINE
「私も寂しいからすごく共感する」（２０代女性）のように、会えないことを寂しがるLINEをもらうと、親近感を抱くという女の子もいます。お互いの寂しさを埋めるためにLINEを送り合えば、二人の距離も縮まるでしょう。
【３】「無理せず自然に過ごせばいいよ」など、自然体で過ごすことを勧めるLINE
「ふっと肩の力が抜ける感じがした」（２０代女性）のように、「無理しないで」というLINEをもらって、気がラクになる女の子もいるようです。ただし、女の子よりも年上の男性からのLINEでないとあまり説得力がないかもしれません。
【４】「お疲れさま！新しい環境で疲れているでしょ？」と、女の子をねぎらうLINE
「さりげない優しさにキュンとする」（２０代女性）のように、疲れをねぎらうLINEが嬉しいという女の子もいます。新社会人など、慣れないことの連続に耐えている女の子は特に喜んでくれそうです。
【５】「疲れてない？息抜きにどっか行こうよ」など、女の子をデートに誘うLINE
「気になる相手からのLINEならテンション上がる！」（２０代女性）のように、デートに誘うLINEをもらうと元気が出るという女の子もいます。ただし、女の子が脈アリでないと断られる恐れがあるので、親しい女の子限定のLINEと言えるでしょう。
【６】「頑張り過ぎるところがあるから心配だよ」など、女の子を心配するLINE
「ずっと気にかけてくれていたみたいで嬉しい」（２０代女性）のように、心配してくれるLINELINE
を見て、男性を意識し始めるという女の子もいます。特に頑張り屋さんの女の子をキュンとさせるLINEと言えそうです。
【７】「元気してる？もう慣れた？」など、女の子の近況を尋ねるLINE
「聞いて欲しい話がたくさんあるので、男性から聞いてもらえると助かる」（２０代女性）のように、近況を尋ねるLINEが嬉しいという女の子もいます。女の子が抱えている不安に耳を傾けるだけでも、気持ちを癒してあげることができるかもしれません。
【８】「頑張れ！何かあったらいつでも相談に乗るよ」など、女の子を励ますLINE
「男性からの励ましのメッセージは特別嬉しい！」（１０代女性）のように、ただ励まされるだけでも嬉しいという女の子もいます。応援ついでに相談相手に名乗り出れば、女の子に頼られる存在になれるかもしれません。
【９】「今度みんなで集まろうね！」など、楽しいことを提案するLINE
「気晴らしになるし嬉しい！絶対に時間をつくって行く」（２０代女性）のように、楽しいイベントの誘いがあれば前向きになれるという女の子もいます。二人きりで会ったことがない女の子でも、みんなで集まるといえば気軽に参加してくれるでしょう。
他にはどんな「新しい環境に戸惑う女の子を励ますLINE」があると思いますか？ご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】「相談とかグチとかあったら連絡して」など、相談相手に立候補するLINE
「話し相手が増えるのは嬉しい！」（２０代女性）のように、相談やグチを受け止めようとする男性のLINEに感謝する女の子もいます。女の子が気軽にLINEできるように、相談やグチに対して批判をせず、聞き手に徹するといいかもしれません。
「私も寂しいからすごく共感する」（２０代女性）のように、会えないことを寂しがるLINEをもらうと、親近感を抱くという女の子もいます。お互いの寂しさを埋めるためにLINEを送り合えば、二人の距離も縮まるでしょう。
【３】「無理せず自然に過ごせばいいよ」など、自然体で過ごすことを勧めるLINE
「ふっと肩の力が抜ける感じがした」（２０代女性）のように、「無理しないで」というLINEをもらって、気がラクになる女の子もいるようです。ただし、女の子よりも年上の男性からのLINEでないとあまり説得力がないかもしれません。
【４】「お疲れさま！新しい環境で疲れているでしょ？」と、女の子をねぎらうLINE
「さりげない優しさにキュンとする」（２０代女性）のように、疲れをねぎらうLINEが嬉しいという女の子もいます。新社会人など、慣れないことの連続に耐えている女の子は特に喜んでくれそうです。
【５】「疲れてない？息抜きにどっか行こうよ」など、女の子をデートに誘うLINE
「気になる相手からのLINEならテンション上がる！」（２０代女性）のように、デートに誘うLINEをもらうと元気が出るという女の子もいます。ただし、女の子が脈アリでないと断られる恐れがあるので、親しい女の子限定のLINEと言えるでしょう。
【６】「頑張り過ぎるところがあるから心配だよ」など、女の子を心配するLINE
「ずっと気にかけてくれていたみたいで嬉しい」（２０代女性）のように、心配してくれるLINELINE
を見て、男性を意識し始めるという女の子もいます。特に頑張り屋さんの女の子をキュンとさせるLINEと言えそうです。
【７】「元気してる？もう慣れた？」など、女の子の近況を尋ねるLINE
「聞いて欲しい話がたくさんあるので、男性から聞いてもらえると助かる」（２０代女性）のように、近況を尋ねるLINEが嬉しいという女の子もいます。女の子が抱えている不安に耳を傾けるだけでも、気持ちを癒してあげることができるかもしれません。
【８】「頑張れ！何かあったらいつでも相談に乗るよ」など、女の子を励ますLINE
「男性からの励ましのメッセージは特別嬉しい！」（１０代女性）のように、ただ励まされるだけでも嬉しいという女の子もいます。応援ついでに相談相手に名乗り出れば、女の子に頼られる存在になれるかもしれません。
【９】「今度みんなで集まろうね！」など、楽しいことを提案するLINE
「気晴らしになるし嬉しい！絶対に時間をつくって行く」（２０代女性）のように、楽しいイベントの誘いがあれば前向きになれるという女の子もいます。二人きりで会ったことがない女の子でも、みんなで集まるといえば気軽に参加してくれるでしょう。
他にはどんな「新しい環境に戸惑う女の子を励ますLINE」があると思いますか？ご意見をお待ちしております。（外山武史）