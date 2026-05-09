1978年に競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の三冠牝馬をはじめ、多くの名馬を育てた国枝栄氏。今年2月に定年を迎えた氏が、華やかで波乱に満ちた競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴る「週刊ポスト」のコラム連載「人間万事塞翁が競馬」。今回のコラムでは、先月末に厩務員（ヘルパー）として初めてパドックデビューをした際の裏話を教えてくれた。

＊ ＊ ＊

4月25日（土）、東京競馬場で厩務員として競馬場デビューを果たした。担当馬のトクちゃんことトクシーカイザーが、3勝クラスの鎌倉特別に出走したのだ。

当日は朝4時ごろトレセンを出発、道路は比較的すいていて2時間ほどで着いた。馬運車で競馬場に行ったのは初めてだったけど実に快適。プロの運転はていねいだし、座席も広くてリラックスできる。

この日は5、6レースに小島厩舎からの出走があったので、支度を手伝ったりしているうちに10レースに。トクちゃんはふだんとてもおとなしくて猫みたいなのだが、やはりレースが近づくというのが分かるようだ。競馬場に着いてからのボロがふだんよりやわらかいし、体に触られるのをいやがったりして敏感になってきている。ああ、サラブレッドなんだなあと思う。

パドックで二人引きの周回をしたことはあるけれど、ひとりで引くのは初めて。しかもトクちゃんったら、トレセンにいる時とは別馬みたいにどんどん気合いが増してきて前へ前へと行きたがってしまう。抑えるのに苦労して踏ん張っているうちに右のかかとに靴擦れができてしまった。「ゆっくり行こうよ〜」って声をかけるんだけど、聞く耳をもたない（笑）。この日は「フリーパスの日」とやらでお客さんが6万人近く。パドック周りからたくさんのカメラを向けられて照れくさいし、足は痛いしで早く「止まれ〜」の合図がかからないかなと思っていた。

トクちゃんはパドックでぐいぐい私を引っ張っていくのだが、あるポイントでは決まってふっと力を緩める。彼にとって東京競馬場でのレース前のルーティンなのかもしれない。何周もしているとその場所が分かってきた。レースに向かってどんどん変わっていく姿を間近で体感し、また一つ彼のことを知ることができた気がしてうれしかった。

パドックで武豊騎手が駆け寄ってきた時は「新人なのでよろしく頼みます」と挨拶したよ。馬上のスーパースターを見上げながら「厩舎では毎日ミスばかりして迷惑かけているよ」なんてどうでもいい話をしながら周回した。

ゲートまで一緒に行ったので、レースは実況を聞いているだけだった。前半おかれていたようなので、ああ勝てないかなあと思ったけど、最後はよく伸びて5着。1分半ほどで200万円近く稼ぐなんて、トクちゃんエライよ。

レースが終わってクーリングダウンをしてからまた一緒に馬運車に乗って、トレセンに帰って馬房に入れて水をやる。お疲れさまと声をかけて厩舎を後にし、自宅に戻ったのは20時頃。初めての経験ばかり、長い一日だった。

※週刊ポスト2026年5月22日号