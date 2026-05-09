PyunAプロデュース「Enfel」新作登場♡甘さと透明感を纏うランジェリー特集

モデル・インフルエンサーとして絶大な人気を誇るPyunA.がプロデュースするランジェリーブランドEnfelから、思わず心ときめく新作コレクションが登場しました♡“Angel”と“Devil”を掛け合わせた世界観の中で、今回は“天使”のような透明感とやわらかな可愛らしさを表現。華やかなレースや繊細なディテールで、自分らしい魅力を引き出してくれるラインナップに注目です。

あざと可愛い天使ランジェリー♡

今回登場した新作は、フェミニンな魅力をたっぷり詰め込んだ2デザイン。どちらも価格は3,500円（税込）で、サイズはB～Gカップ、アンダーバスト65～75まで幅広く展開されています。

ピンクカラーのランジェリーは、立体感のあるレースに繊細な薔薇刺繍を施したロマンティックなデザイン。カップ全体に小花が広がり、ふんわり優しい印象を演出してくれます。

甘すぎず上品な雰囲気なので、大人可愛いスタイルが好きな方にもぴったり♡いつもより少し自信を持ちたい日に寄り添ってくれる一着です。

一方、レモンカラーは軽やかで爽やかなムードが魅力。フリルレースを贅沢に使用し、どの角度から見ても華やかな印象に仕上げられています。

さらに、谷間部分のクロスコードがほんのり色っぽさをプラス♪可愛らしさだけでなく、女性らしい抜け感もしっかり楽しめます。

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機能性にもこだわった注目デザイン

デザイン性だけでなく、機能面にもこだわっているのが今回の新作の魅力。2枚構造のパッドを採用し、自然で美しいバストラインを演出します。毎日心地よく着用できるフィット感もポイントです。

さらにショーツは、フルバックとTバックの2タイプを用意。

どちらも価格は1,500円（税込）で、サイズはSサイズ（ヒップ82～90cm）、Mサイズ（ヒップ87～95cm）、Lサイズ（ヒップ92～100cm）の3サイズ展開です。

お気に入りのデザインに合わせて、自分好みのスタイリングを楽しめるのも嬉しいですね。

“見せるランジェリー”としてコーディネートの気分を高めてくれるのはもちろん、おうち時間まで特別にしてくれるような存在感も魅力。

可愛さとスタイリッシュさを両立した、Enfelならではの世界観を存分に楽しめます。

毎日をときめかせる一着を♪

今回のEnfel新作コレクションは、可愛らしさの中にほんのりセクシーさを感じる絶妙なデザインが魅力。

カラーごとに異なる雰囲気を楽しめるので、その日の気分やファッションに合わせて選びたくなります♡

自分へのご褒美にはもちろん、気分を上げたい日にもぴったり。毎日を少し特別に彩ってくれるランジェリーを、ぜひチェックしてみてください♪