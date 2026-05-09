＜大相撲五月場所＞◇東京・両国国技館

【映像】炎鵬が明かした衝撃の理由

3年ぶりに関取への復帰を果たし、新調したまわしを締めて五月場所に臨むことになった十両十四枚目の炎鵬（伊勢ヶ濱）。幕下転落以降、苦楽を共にしてきた「黒まわし」を廃棄したことが話題となったが、決別に至る衝撃の事実を本人が激白した。

関取復帰に伴い、まわしを新調した炎鵬。インタビューで「黒まわしを捨てた」という噂の真相を問われると、「黒まわしには戻らないという決意は、もちろんあります」と力強く回答。続けて「もう勝ち越ししかないので、戻りたくない。上に行く気持ちしかない」と、不屈の闘志を燃やした。

しかし、話はこれだけで終わらなかった。あえて捨てた理由について追求されると、炎鵬は照れ笑いを浮かべながら「意味は特にないですが、結構使い古していたんで……シンプルに臭かったので捨てました（笑）」とまさかの告白。「置いておいても……っていう。感謝して捨てました」と笑顔を見せた炎鵬。

今場所に向け「（十両十四枚目は）ケツもないので、勝ち越すしかない。本当に上がって良かったと思うのは数日で、ここからだなと。今が一番強いと思っているので。以前の自分より今の自分が強いと思うので、そこで相撲を取るのが楽しみですね」と決意新たに心境を明かした。（ABEMA／大相撲チャンネル）