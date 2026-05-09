『豊臣兄弟！』人気キャラの再登場が確定！ 「オーラが別格」とネット注目
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第18回「羽柴兄弟！」が、10日に放送される。池松壮亮演じる秀吉がついに城持ち大名となる新展開を迎える。
【写真あり】再登場が確定した人気キャラ…「オーラが別格」と話題
大河ドラマ第65作となる同作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長を主人公に据えた戦国エンターテインメント。歴史上、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とも評される名補佐役・秀長の視点から、激動の戦国時代を描いている。
第18回では、池松演じる秀吉が織田家家老へ昇格し、北近江を拝領。長浜城を築き、ついに城持ち大名となる。さらに、小一郎とともに“羽柴姓”を名乗り、新たな局面へ進んでいく。
一方、小一郎は城下町の統治を任されるが、深刻な人手不足に直面。そんな中、半兵衛を演じる菅田将暉から「子飼いの家臣を増やすべき」と助言を受け、有能な人材を集めるため選抜試験を開催する。
試験には多くの若者たちが参加し、石田三成を演じる松本怜生、藤堂高虎を演じる佳久創ら、後に歴史に名を刻む武将たちが最終試験へと駒を進める。羽柴兄弟の勢力拡大とともに、新たな家臣団がどのように形成されていくのかも見どころとなりそうだ。
中でも注目を集めるのが、高虎の再登場だ。第15回「姉川大合戦」では、巨漢の体で槍を振るい、藤吉郎、小一郎、蜂須賀正勝を相手に互角以上の立ち回りを披露。視聴者からは「オーラが別格」といった反響も寄せられていた。羽柴兄弟が新たな時代へ歩みを進める中、若き武将たちとの出会いがどのような化学反応を生むのか。歴史に名を残す人物たちの“始まり”が描かれる第18回に注目が集まる。
【写真あり】再登場が確定した人気キャラ…「オーラが別格」と話題
大河ドラマ第65作となる同作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長を主人公に据えた戦国エンターテインメント。歴史上、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とも評される名補佐役・秀長の視点から、激動の戦国時代を描いている。
一方、小一郎は城下町の統治を任されるが、深刻な人手不足に直面。そんな中、半兵衛を演じる菅田将暉から「子飼いの家臣を増やすべき」と助言を受け、有能な人材を集めるため選抜試験を開催する。
試験には多くの若者たちが参加し、石田三成を演じる松本怜生、藤堂高虎を演じる佳久創ら、後に歴史に名を刻む武将たちが最終試験へと駒を進める。羽柴兄弟の勢力拡大とともに、新たな家臣団がどのように形成されていくのかも見どころとなりそうだ。
中でも注目を集めるのが、高虎の再登場だ。第15回「姉川大合戦」では、巨漢の体で槍を振るい、藤吉郎、小一郎、蜂須賀正勝を相手に互角以上の立ち回りを披露。視聴者からは「オーラが別格」といった反響も寄せられていた。羽柴兄弟が新たな時代へ歩みを進める中、若き武将たちとの出会いがどのような化学反応を生むのか。歴史に名を残す人物たちの“始まり”が描かれる第18回に注目が集まる。