胃の状態で睡眠の質に差が出る！睡眠の質をビックリするほど上げる方法とは？【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

胃の状態で睡眠の質に差が出る！睡眠の質をビックリするほど上げる方法

すっきり目覚めて快適に！

「人は、眠っている間にやせる」。これは、僕が繰り返しお伝えしている言葉です。少しでも楽をしてやせたいのなら、まずは睡眠の質を上げることを真剣に考えるべきです。とはいっても、ずぼら断食中は、自おのずと睡眠の質が向上するのでご安心ください。胃の中に食べ物が残った状態で眠ると、寝ている間も消化が行われ、本来、就寝中に行いたい細胞の修復や回復にまで手が回らなくなります。

目覚めが悪い、朝からだるいという人は、修復がうまく行われていない可能性が大。反対に、修復がきちんと行われるようになると、すっきりと起きられて朝から活動的になれます。ちなみに僕は、毎朝５時頃に自然と目が覚めます。二度寝したいという感覚も久しく味わっていません。

人は寝ている間にもエネルギーを使います。ただし、お腹に残っているものをエネルギーに使うか、体に溜め込んだ脂肪をエネルギーに活用するのかで大きく違います。もちろん後者のほうがやせます。

また、よく眠れないと食欲抑制ホルモンのレプチンの分泌量が減り、相対的に食欲を高ぶらせるグレリンの働きが強まることもわかっています。空腹の状態でよく眠ること。それがやせ体質への近道と、心に留めておいてください。

出典：『専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方』