全日本プロレスは８日、１７日に東京・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた（大田区総合体育館）で開催する「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】の全対戦カード及び試合順を発表した。

大会には、右眼窩底骨折で４・１９梅田大会から欠場中の斉藤ジュン、右足負傷で５・５後楽園ホール大会を欠場した安齊勇馬、左足負傷で５・２郡山大会から欠場しているライジングＨＡＹＡＴＯが復帰する。

ジュンは、第５試合の６人タッグマッチで“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤と組んで綾部蓮、タロース、小藤将太と対戦する。

安齊は、第６試合の８人タッグマッチで三冠王者・宮原健斗、本田竜輝、羆嵐と組んで 諏訪魔、関本大介、真霜拳號、佐藤光留と対戦。ＨＡＹＡＴＯは、第７試合の６人タッグマッチで田村男児、青柳亮生と組みＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、井上凌と対戦する。

◆５・１７大田区全対戦カード＆試合順

▼第１試合 チャンピオン・カーニバル２０２６ 優勝者決定トーナメント準決勝 時間無制限１本勝負

潮粼豪（Ａブロック１位） ｖｓ 菊田円（Ｂブロック２位）

▼第２試合 同 時間無制限１本勝負

斉藤レイ（Ａブロック２位） ｖｓ 鈴木秀樹（Ｂブロック１位）

▼第３試合 ＨＡＶＯＣ ｖｓ 北斗軍 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎 ｖｓ 大森北斗、他花師、愛澤Ｎｏ．１

▼第４試合 矢野安崇再デビュー戦 シングルマッチ ３０分１本勝負

青柳優馬 ｖｓ 矢野安崇

▼第５試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

綾部蓮、タロース、小藤将太 ｖｓ 斉藤ジュン、“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤

▼第６試合 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

宮原健斗、安齊勇馬、本田竜輝、羆嵐 ｖｓ 諏訪魔、関本大介、真霜拳號、佐藤光留

▼第７試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

田村男児、青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ ｖｓ ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、井上凌

▼メインイベント チャンピオン・カーニバル２０２６ 優勝者決定トーナメント決勝戦 時間無制限１本勝負

第１試合の勝者 ｖｓ 第２試合の勝者