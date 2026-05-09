５・１７大田区で復帰する安齊勇馬

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　全日本プロレスは８日、１７日に東京・ＥＢＡＲＡ　ＷＡＶＥ　アリーナおおた（大田区総合体育館）で開催する「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】の全対戦カード及び試合順を発表した。

　大会には、右眼窩底骨折で４・１９梅田大会から欠場中の斉藤ジュン、右足負傷で５・５後楽園ホール大会を欠場した安齊勇馬、左足負傷で５・２郡山大会から欠場しているライジングＨＡＹＡＴＯが復帰する。

　ジュンは、第５試合の６人タッグマッチで“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤と組んで綾部蓮、タロース、小藤将太と対戦する。

　安齊は、第６試合の８人タッグマッチで三冠王者・宮原健斗、本田竜輝、羆嵐と組んで　諏訪魔、関本大介、真霜拳號、佐藤光留と対戦。ＨＡＹＡＴＯは、第７試合の６人タッグマッチで田村男児、青柳亮生と組みＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、井上凌と対戦する。

　◆５・１７大田区全対戦カード＆試合順

　▼第１試合　チャンピオン・カーニバル２０２６　優勝者決定トーナメント準決勝　時間無制限１本勝負

潮粼豪（Ａブロック１位）　ｖｓ　菊田円（Ｂブロック２位）

　▼第２試合　同　時間無制限１本勝負

斉藤レイ（Ａブロック２位）　ｖｓ　鈴木秀樹（Ｂブロック１位）

　▼第３試合　ＨＡＶＯＣ　ｖｓ　北斗軍　６人タッグマッチ　３０分１本勝負

ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎　ｖｓ　大森北斗、他花師、愛澤Ｎｏ．１

　▼第４試合　矢野安崇再デビュー戦　シングルマッチ　３０分１本勝負

青柳優馬　ｖｓ　矢野安崇

　▼第５試合　６人タッグマッチ　３０分１本勝負

綾部蓮、タロース、小藤将太　ｖｓ　斉藤ジュン、“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤

　▼第６試合　８人タッグマッチ　３０分１本勝負

宮原健斗、安齊勇馬、本田竜輝、羆嵐　ｖｓ　諏訪魔、関本大介、真霜拳號、佐藤光留

　▼第７試合　６人タッグマッチ　３０分１本勝負

田村男児、青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ　ｖｓ　ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、井上凌

　▼メインイベント　チャンピオン・カーニバル２０２６　優勝者決定トーナメント決勝戦　時間無制限１本勝負

第１試合の勝者　ｖｓ　第２試合の勝者