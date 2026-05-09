2ヶ月療養のマツコ、肌キレイに？「お肌のキメが」と水向けられ「2ヶ月化粧してなかったから…」
タレントのマツコ・デラックスが、8日放送の同局系バラエティー『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（毎週金曜 後8：00）に出演。2ヶ月ぶりに番組に復帰し、入院生活を振り返った。
【たしかに】「2ヶ月化粧してなかったから…」肌を褒められたマツコ
マツコは番組の冒頭、スタジオで「こんなまぶしかったっけ？」と復帰した喜びを表現。有吉弘行から「まだ慣れない？」と聞かれると、「薄暗い部屋でずっと過ごしていたから」と話した。テロップでは「※首の手術を行ったマツコが2ヶ月ぶりに復帰しました」と表示された。
後半では入院生活についても語った。「ちゃんと栄養管理された魚とか出るから全然苦痛じゃなかった」そう。「スゴイわよ最近の病院食おいしいわよ」と感心し「苦痛だと思ったけど苦痛じゃなかった」と振り返っていた。
同局の久保田直子アナウンサーが「食べるものが変わったのか、お肌のキメが…」と水を向けると、マツコは「ふざけんなよ！いじってんぞこの女！」と笑いを交えて声を荒げた。
続けて「まぁ2ヶ月化粧してなかったからちょっとは肌キレイになるよ」と話し、言わせないでよ」とおどけていた。
マツコは、月曜レギュラーを務める2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養した。
4月13日放送の同番組で約2ヶ月ぶりに復帰していた。
【たしかに】「2ヶ月化粧してなかったから…」肌を褒められたマツコ
マツコは番組の冒頭、スタジオで「こんなまぶしかったっけ？」と復帰した喜びを表現。有吉弘行から「まだ慣れない？」と聞かれると、「薄暗い部屋でずっと過ごしていたから」と話した。テロップでは「※首の手術を行ったマツコが2ヶ月ぶりに復帰しました」と表示された。
同局の久保田直子アナウンサーが「食べるものが変わったのか、お肌のキメが…」と水を向けると、マツコは「ふざけんなよ！いじってんぞこの女！」と笑いを交えて声を荒げた。
続けて「まぁ2ヶ月化粧してなかったからちょっとは肌キレイになるよ」と話し、言わせないでよ」とおどけていた。
マツコは、月曜レギュラーを務める2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養した。
4月13日放送の同番組で約2ヶ月ぶりに復帰していた。