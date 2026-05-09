◇ア・リーグ ブルージェイズ―エンゼルス（2026年5月8日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が8日（日本時間9日）、本拠でのエンゼルス戦に「4番・三塁」で出場。自己最長の7試合連続安打を放った。

チームに流れをもたらす貴重な一打だった。3回1死一、二塁。カウント1―2からエンゼルス先発の左腕・デトマーズが投じた外角チェンジアップを捉えた。打球は広く空いた二遊間を破り、中前へ。二走・ストローが生還し、先制打となった。

チームはこの試合まで4連敗中。スイープされた前カードのレイズ3連戦は計4得点だった。悪循環を断ち切り、打線を勢い付ける一打。満員の観衆で埋まった球場から大歓声がやまなかった。

着実に状態を上げてきた。4月24日（同25日）ガーディアンズ戦から5月6日（同7日）レイズ戦まで今季初の13連戦を戦ったブルージェイズ。岡本は全試合スタメン出場し、13連戦中は47打数15安打の打率.319、7本塁打13打点をマークし、チームの得点源となった。休養日を挟んで、本拠地で迎えた試合でも、好調の波を持続した。