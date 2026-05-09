『しゅごキャラ！』るかっぷシリーズに「日奈森あむ」が登場
メガハウスは、『しゅごキャラ！』より「るかっぷ しゅごキャラ！ 日奈森あむ【限定座布団付き】」(5,060円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。
2026年10月発送予定「るかっぷ しゅごキャラ！ 日奈森あむ【限定座布団付き】」(5,060円)
TVアニメ『しゅごキャラ！』より、「日奈森あむ」がるかっぷシリーズに登場。
「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、見上げて見つめているような、可愛い仕草が特長のフィギュアシリーズとなっている。
「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっており、首は可動で表情をつけることもできる。
なお、“限定オリジナルミニ座布団”が付属するのは、プレミアムバンダイ限定となっている。
(C)PEACH‐PIT・講談社／エンブリオ捜索隊・テレビ東京
2026年10月発送予定「るかっぷ しゅごキャラ！ 日奈森あむ【限定座布団付き】」(5,060円)
TVアニメ『しゅごキャラ！』より、「日奈森あむ」がるかっぷシリーズに登場。
「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっており、首は可動で表情をつけることもできる。
なお、“限定オリジナルミニ座布団”が付属するのは、プレミアムバンダイ限定となっている。
(C)PEACH‐PIT・講談社／エンブリオ捜索隊・テレビ東京