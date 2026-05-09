ひざの上でなでられる猫ちゃんの意外な仕草に、注目が集まっています。話題の投稿は39万回以上表示され「このお顔は…どういう感情？」「サイレントニャーかと思った」とのコメントが寄せられていました。

【動画：膝の上に乗る猫→頭をなでられると、『表情が変化』して……可愛すぎる反応】

なでなでを待っていると思いきや…

Xアカウント「すずり」に投稿されたのは、飼い主さんと猫ちゃんによる、ある日のやり取りです。投稿者さんのひざの上に乗る猫の「すずり」ちゃん。投稿者さんの手を見つめ、なでなでを待っているように見えます。

ところが、いざ頭をなでられると、すずりちゃんのお口がパカっと開いたそうです。

そのままなでなでされていたすずりちゃんでしたが、急に投稿者さんの手を噛もうとしたといいます。口を開けていたのは、手を狙うタイミングを計っていたのかもしれません。

また、別の投稿では、顔をなでられながら、噛もうか迷っているような仕草も見せたといいます。なでられながらも隙を狙う…。これも、すずりちゃんなりの飼い主さんとのコミュニケーションのひとつなのかもしれませんね。

予想通りの展開にX民も納得

すずりちゃんの仕草を見たXユーザーたちからは「なんか噛みそうって思ったらやっぱり」「準備してたのか」「ですよね…その「噛んだろか」仕草よ」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「すずり」では、すずりちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「すずり」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。