プロバスケットボール・Bリーグ2部（B2）の神戸ストークス（西地区1位）は、8日、B2プレーオフ2025-26セミファイナル（準決勝）のGAME1で、横浜エクセレンス（東地区3位/以下、横浜EX）を112-106で下して、ファイナル（決勝）進出に王手をかけた。

速攻を仕掛ける寺園脩斗選手（写真：ラジオ関西）

神戸は大事な緒戦を先勝した。ただし、内容を見ると、試合後の記者会見で川辺泰三ヘッドコーチが開口一番、述べたように「タフな試合だった」。





特に第3クォーター以降、横浜EXのエース、トレイ・ボイド選手の決定力に手を焼き、この試合だけで12本のスリーポイントを決められるなど、相手の背番号1に45得点を献上。神戸の選手もコート上で「あいつ、ヤバい」と漏らすほど、B2得点王の勢いはすさまじかった。

それでも、勝負どころで踏ん張った。攻撃ではキャプテンの寺園脩斗選手が30得点、チームの要であるヨーリ・チャイルズ選手が29得点を決める活躍で、メンバーを牽引。要所では野溝利一選手、ルーク・メイ選手、アイザック・バッツ選手のスリーポイントが光り、攻撃力の高い相手を上回った。金曜ナイトゲームに集まった神戸ブースターのサポートも力に、ホーム・ジーライオンアリーナ神戸で勝ち切ったストークス。“最後のB2”優勝に向けて一歩前進した。

守備では、ボイド選手に厳しく対応した金田龍弥選手の奮闘が目を引いた。第4クォーター途中、5ファウルで退場を余儀なくされたとはいえ、そこからチームがボイド選手に4本のスリーポイントを決められたことを考えると、背番号30の存在は大きかったと言えよう。

トレイ・ボイド選手とマッチアップする、金田龍弥選手（写真：ラジオ関西）

この日は金田選手の母親の誕生日。観戦に訪れた親に勝利をプレゼントできた。「（ホームゲームで活躍した選手に贈られる「MEP賞」は）試合前から取ってくれと言われていて、そこは意識していた。（母への思いで）いつもよりちょっと身体は動いたかなと思う。何点を取られても、自分のディフェンス、インテンシティーは下げずにやろうと思っていた。それも結果に出たのかなと思う」。はにかみながら述べた25歳は、「明日、横浜さんは負けたら終わりというところで、ボイド選手も今日より攻めてくると思うので、自分がボイド選手をしっかり抑えて、チームの勝利に貢献できるように頑張りたい」と、エース封じにさらなる意欲を燃やしていた。

また、川辺HCは試合後会見で課題を挙げつつ、「明日の最初の1クォーター5分というところから、自分たちの炎を燃やして、しっかり勝てるようにいい準備をしたい」と、すぐに次戦へ目を向けていた。



神戸と横浜EXの準決勝GAME2は、引き続き神戸のホーム、ジーライオンアリーナ神戸で、10日の午後4時5分から行われる。神戸が勝てばファイナル進出が決定。横浜EXが勝てば、決着は12日のGAME3（午後7時5分〜）に持ち越される。

神戸ストークスのブースターが「ハシビロコウ」を掲げて相手フリースローを“ディフェンス”（写真：ラジオ関西）