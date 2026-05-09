皆さん、鉄印って、ご存じですか？

神社仏閣の参拝時に授かる御朱印の鉄道版なんですが、アルピコ交通上高地線では、今月からデジタル版のオリジナル鉄印の販売を始めています。



アルピコ交通上高地線。

大型連休中、新島々駅は、上高地へ向かう人たちでにぎわっていました。



ここで手に入れられるのが…鉄印です。

鉄印とは、御朱印の鉄道版で「第三セクター鉄道等協議会」に加盟する会社などが始め、アルピコ交通も参加しています。





アルピコ交通では、これまで紙の鉄印を販売していましたが、今月1日からデジタル版のオリジナル鉄印の販売を始めました。上高地線のイメージキャラクター「渕東なぎさ」を起用した5種類の鉄印。専用のウェブアプリに登録して、駅にある二次元コードを読み取ると購入できます。鉄印を購入した人は（松本市・30代・自営業）「今まで紙の鉄印帳は集めていたが、デジタルだと（鉄印帳を）持ち歩かなくても手軽に集められて、路線の特徴が凝縮されていたり、集める楽しさが一番だと思う」アルピコ交通 乗務員 廣瀬聖太郎さん「乗りながら楽しんでいただく一貫だと思うので、各駅を巡ってもらう上で、コンプリートを目指して集めてもらうでもいいし、旅の思い出という形で集めていただければと思う」鉄印帳デジタルは開始から2周年を迎え、現在、全国各地で鉄印ラリーを行っています。北信越エリアには、県内でアルピコ交通のほか、しなの鉄道も参加していて、エリア内の鉄印を全て入手するとオリジナルの「制覇鉄印」がプレゼントされるということです。