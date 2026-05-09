来週の『風、薫る』“りん”見上愛＆“直美”上坂樹里、病院での実習へ 院長や看病婦から冷ややかな眼差し
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第7週「届かぬ声」が5月11日〜5月15日に放送される。
【写真】実習先の病院長・多田を筒井道隆が演じる『風、薫る』第31回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第31回（5月11日放送）あらすじ
りんや直美たちは、いよいよ病院での実習に入る。しかし、院長の多田（筒井道隆）や看病婦らの目線は冷ややか。
りんは手術を終えた園部（野添義弘）の担当になるが、なかなかコミュニケーションが取れない…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】実習先の病院長・多田を筒井道隆が演じる『風、薫る』第31回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第31回（5月11日放送）あらすじ
りんや直美たちは、いよいよ病院での実習に入る。しかし、院長の多田（筒井道隆）や看病婦らの目線は冷ややか。
りんは手術を終えた園部（野添義弘）の担当になるが、なかなかコミュニケーションが取れない…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。