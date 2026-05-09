【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第13話「ギャバン誘拐事件」あらすじ 喜輝が誘拐される？ 駆無が新忍法をさく裂
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第12話「武士と忍者」が3日に放送される。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第13話「ギャバン誘拐事件」予告
喜輝（角心菜）が、何者かに誘拐されてしまった!?行方不明現場に残されたカンキーエモルギーを頼りに、寿（谷田ラナ）は捜索を開始する。次元を超えて多元地球Ι5109にやってきた駆無（安井謙太郎）も捜査に協力することに。
そんなとき、さらなる緊急事態が発生。いつもと違って様子がおかしい喜輝を救うため、駆無はギャバン・ライヤに蒸着し、驚きの新忍法をさく裂させる！
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喜輝（角心菜）が、何者かに誘拐されてしまった!?行方不明現場に残されたカンキーエモルギーを頼りに、寿（谷田ラナ）は捜索を開始する。次元を超えて多元地球Ι5109にやってきた駆無（安井謙太郎）も捜査に協力することに。
そんなとき、さらなる緊急事態が発生。いつもと違って様子がおかしい喜輝を救うため、駆無はギャバン・ライヤに蒸着し、驚きの新忍法をさく裂させる！