◆米大リーグ ホワイトソックス―マリナーズ（８日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が８日（日本時間９日）、本拠地・マリナーズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、３試合ぶりの本塁打となる１５号ソロを放って先取点をたたき出した。ジャッジ（ヤンキース）に追いつき、再びＭＬＢ全体の本塁打数がトップタイになった。

１回裏１死走者なしの１打席目。１ボールからの２球目だった。先発右腕・ハンコックの甘く入った９５・４マイル（約１５３・５キロ）シンカーをコンパクトなスイングではじき返すと逆方向に飛んだ打球は、打球速度１０６・２マイル（約１７０・９キロ）、打球角度３２度、飛距離３８０フィート（約１１６メートル）で左翼席に飛び込んだ。初回の先制弾に、ホワイトソックスベンチも大興奮だった。左翼への本塁打は１５発目で初めてで、１打席目に本塁打を放つのも初めてだった。

勢いが止まる気配がない。４日（同５日）の敵地・エンゼルス戦で１４号を放ってジャッジと並んでＭＬＢトップタイに浮上。ジャッジは６日（同７日）に１５号を放っていたが、村上も負けじと３試合ぶりのアーチで１５号を放って再び追いついた。

５日（同６日）の敵地・エンゼルス戦は休養のためベンチスタート。代打出場して安打も放った。だが、６日（同７日）は今季２度目の１試合４三振。無安打に終わり、前日の２打席目から５打席連続三振で、５５三振はリーグワーストタイとなっていた。三振以外は６打席ぶりだったが、本塁打という最高の形になった。

ホームに戻って３試合ぶりの１５号。本拠地での本塁打は、４月２７日（同２８日）以来だ。チームの３８試合での１５本塁打は、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると、６３・９発ペース。日本人メジャーリーガーの１年目の最多本塁打２２本（１８年・大谷翔平＝当時エンゼルス）はすでに視界に捉えており、ヤクルト時代の２２年にマークした自己最多の５６本塁打、日本人選手では大谷が２３、２４年に２度輝いた本塁打王、２５年に記録した日本人最多５５本塁打も狙えるペースとなっている。

さらに、ＭＬＢ公式のサラ・ラングス記者によると、８カード連続でカード初戦に本塁打を放つのは、史上初の快挙。通算５０４本塁打のエディ・マレーが、１９８７年５月にオリオールズで７カード連続のメジャー記録をマークしていたが、村上は、４月１４日（同１５日）の本拠地・レイズ３連戦の初戦で本塁打を放つと、その後もアスレチックス、ダイヤモンドバックス、ナショナルズ、エンゼルス、パドレス、エンゼルス、マリナーズと８カード連続で３連戦の初戦に本塁打を放った。