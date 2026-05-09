サイ・ヤング賞2度の左腕で、左肩の疲労のために開幕から負傷者リスト（IL）入りしているドジャースのブレーク・スネル投手（33）が9日（日本時間10日）のブレーブス戦で今季初登板する見通しとなった。8日（同9日）、デーブ・ロバーツ監督（53）が明かした。

先発陣をめぐっては、6日（同7日）のアストロズ戦で先発したグラスノーが腰痛のため、2回の投球練習中に緊急降板した。ロバーツ監督は「MRI検査を受けて、大きな問題は見つからなかった」としたが「数日、様子を見る」と説明。スネルがすでにマイナーで実戦復帰し、3試合に登板していることから「リハビリ登板ではなく、こちらで5イニング投げることに前向きかどうかを確認した。彼は前向きだったし、とても楽しみにしていた」とメジャーでの復帰登板に意欲的だったことから、グラスノーの登板間隔を空け、スネルを復帰させるとした。

グラスノーをILに入れない理由については「選手本人のことも考えなければならない。本人が健康だと感じているなら、『出場できない』と簡単には言えない。一時的に腰のけいれんがあったからといって、『では15日後にまた確認しよう』とは言いにくい。選手に対するリスペクトもある。彼はそう扱われるだけのものを積み重ねてきた」と右腕への敬意もあると語った。

グラスノーの状況次第では今後、ローテーションの再編を迫られることになるが「（グラスノーを）いつ、どう戻すかが一つの鍵になる」とした。

スネルの復帰により、10日（同11日）のブレーブス戦はロブレスキが先発し、佐々木朗希に関しては「おそらく月曜（現地11日）だが、それ以降かもしれない」とした。