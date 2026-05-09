昨年１０月に右肘手術を受け、今季は全休が決まっているパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が８日（日本時間９日）、自身のＸを更新。「手術から約６ケ月、キャッチボールを始めました」と報告した。トレーナーらに見守られながら、本拠地のペトコパークでボールを投げ込む動画もアップされた。

右腕は英文でも「Ｉｔ’ｓ ｂｅｅｎ ａｂｏｕｔ ｓｉｘ ｍｏｎｔｈｓ ｓｉｎｃｅ ｍｙ ｓｕｒｇｅｒｙ， ａｎｄ Ｉ’ｖｅ ｓｔａｒｔｅｄ ｐｌａｙｉｎｇ ｃａｔｃｈ．」と同様の報告をしている。右腕は現在、けが以外の理由でチームに帯同できない選手をメジャー４０人枠から外すための「制限リスト」入りしている。ただ、今回は右肘手術によるリハビリ中の措置で異例の対応となっている。

ダルビッシュとパドレスは、２３年２月に同年から２８年までの６年契約を結んでおり、今季から残り４３００万ドル（約６７億円）の３年契約を残していたが、制限リスト入りしているため無給状態。１月には米国で“引退報道”も出たが、その際には自身のＸで「私は契約の無効化（破棄）に傾いているとはいえ、まだパドレスと話し合うべき事が多い。現時点で引退を発表するつもりはない。肘のリハビリに集中して再び投げられる段階まで来たらやりなおして競争するつもり。それが出来ないと感じたら、その時に引退を発表するつもり」と考えを明らかにしていた。