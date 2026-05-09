◆米大リーグ ドジャース―ブレーブス（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

左肩の疲労のため開幕を負傷者リスト（ＩＬ）入りして迎えたドジャースのＢ・スネル投手（３３）が９日（日本時間１０日）の本拠地・ブレーブス戦でメジャー復帰すると８日（同９日）、Ｄ・ロバーツ監督が明言した。

試合前会見で「グラスノーの背中の状態もあって、いろいろ考えた結果だ。本人もとても前向きだった。そうすることで（グラスノーの回復などのために）少し時間を稼げる」とし、「明日（現地９日）はスネル、日曜（１０日）はロボ（ロブレスキ）が投げる。その後は流動的だ。ブルペンの状況やグラスノーの回復具合も見ながら決めていく」と説明した。佐々木朗希投手（２４）は１１日（同１２日）の同戦に回る可能性がある。

スネルは３日（同４日）に傘下３Ａでリハビリ登板し、４回５５球を投げて２安打２失点４奪三振だった。当初は９日（同１０日）に４度目のリハビリ登板に臨み、５回７５球をメドに最終テストする予定だった。しかし、ド軍が方針転換。６日（同７日）の敵地・アストロズ戦でグラスノーが２回の投球前に背中を痛めて緊急降板したことが原因。ＭＲＩ検査では重大な異常は見つからなかったようだが、「現時点でＩＬ入りは考えていない。しかし、状況が変わる可能性はある」と指揮官。次回登板を飛ばす可能性も浮上しており、スネルのメジャー復帰が“繰り上げ”となった。スネルは自身の「ボブルヘッドデー」に今季初登板となる。