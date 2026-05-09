易経は善悪で判断しない占い!? タイミングによって結果が変わる理由【眠れなくなるほど面白い 図解 易経】

易経は「いまに合っているか」を問い続けている

判断の基準は善悪ではない

同じ判断をしたはずなのに、うまくいくときと、うまくいかないときがあった経験はないでしょうか。理由を振り返ってみても、「間違ったことをしたわけではない」と感じる場面も少なくありません。その違いは、行動そのものよりも、置かれた状況にあったといえます。

易経で重んじられたのは、行為が正しいかどうかという評価ではありません。その判断が、いまというときに合っているかどうかが重要だと考えられたのです。同じ行動であっても、状況や時期が違えばその意味は大きく変わります。ある場面では適切だった判断が、別の場面では失敗につながることもあるでしょう。

易経の占いで示される卦も、「これをすれば必ず成功する」といった答えを与えるものではありません。むしろ、いまは進むべきときなのか、立ち止まるべきときなのか、あるいは慎重になるべきときなのかを示します。判断の軸は、正解か不正解かではなく、時期との噛み合わせが関係しているのです。

このように、いまに合っているかを問い続ける姿勢は、変化を前提とする易経の考え方と深く結びついています。固定した正しさに頼らず、移り変わる状況のなかで判断を調整していく。その視点が、易経の判断の基準を支えているといえるでしょう。

同じ判断でも結果が変わることがある

同じ判断をしたとしても、うまくいくときといかないときがあります。易経は、この違いを状況との噛み合わせから考えました。

正しさよりもタイミングが大切

易経が重視するのは、判断のタイミングが合っているかです。正しい行為であっても、頃合いを見誤れば適切とはいえません。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 易経』監修：湯浅邦弘

【監修者情報】

湯浅 邦弘（ゆあさ・くにひろ）

1957年、島根県生まれ。中国哲学・思想史研究者。大阪大学名誉教授、立命館大学 白川静記念東洋文字文化研究所教授。専門は中国古代思想史。先秦から漢代にかけての思想を、文献資料や新出土史料をもとに読み解く研究で知られる。著書に『中国思想の基礎知識』(青弓社)、『諸子百家 儒家・墨家・道家・法家・兵家』(中公新書)、『中国古典の生かし方――仕事と人生の質を高める60の名言』(NHK出版新書)などがある。