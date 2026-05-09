週間ランキング【約定回数 増加率】 (5月8日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,322銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <7120> ＳＨＩＮＫＯ 東証Ｓ 31.5倍 ( 977) 987 ( +10.9 )
２. <9165> クオルテック 東証Ｇ 24.3倍 ( 754) 1800 ( +20.8 ) 電気自動車関連
３. <4558> 中京医薬 東証Ｓ 22.2倍 ( 222) 211 ( +6.0 )
４. <2489> アドウェイズ 東証Ｓ 20.7倍 ( 2,801) 294 ( +2.8 )
５. <7707> ＰＳＳ 東証Ｇ 14.9倍 ( 1,636) 260 ( +25.0 )
６. <3810> ＣＳＨＤ 東証Ｓ 14.5倍 ( 3,010) 291 ( +32.9 ) 仮想通貨関連
７. <5984> 兼房 東証Ｓ 12.9倍 ( 336) 759 ( -2.4 )
８. <6177> アップバンク 東証Ｇ 12.7倍 ( 916) 113 ( +5.6 ) 仮想通貨関連
９. <2332> クエスト 東証Ｓ 12.3倍 ( 1,338) 1934 ( +9.3 )
10. <1768> ソネック 東証Ｓ 10.6倍 ( 286) 1083 ( -19.6 )
11. <4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ 東証Ｇ 10.0倍 ( 4,037) 2200 ( +31.0 ) 半導体関連
12. <3905> データセク 東証Ｇ 7.0倍 ( 7,062) 2089 ( +41.7 ) 人工知能関連
13. <6228> ＪＥＴ 東証Ｓ 6.7倍 ( 644) 701 ( +12.3 ) 半導体製造装置関連
14. <2053> 中部飼 東証Ｐ 6.7倍 ( 2,298) 1693 ( +0.7 ) 円高メリット関連
15. <7291> 日本プラスト 東証Ｓ 6.6倍 ( 450) 475 ( +14.5 )
16. <7711> 助川電気 東証Ｓ 6.6倍 ( 2,151) 6000 ( +1.4 ) 半導体製造装置関連
17. <4042> 東ソー 東証Ｐ 6.5倍 (15,742) 2635 ( +7.8 ) 日経225・JPX日経400採用
18. <7480> スズデン 東証Ｓ 6.4倍 ( 570) 1980 ( +14.9 )
19. <9235> 売れるＧ 東証Ｇ 6.4倍 ( 1,184) 752 ( +36.2 )
20. <3914> ＪＩＧＳＡＷ 東証Ｇ 6.3倍 ( 507) 2899 ( +19.6 ) 人工知能関連
21. <1429> 日本アクア 東証Ｐ 5.5倍 ( 1,171) 753 ( +8.8 )
22. <3563> Ｆ＆ＬＣ 東証Ｐ 5.3倍 (19,254) 10300 ( +12.4 ) JPX日経400採用
23. <9325> ファイズＨＤ 東証Ｓ 5.3倍 ( 441) 1349 ( +13.2 )
24. <6395> タダノ 東証Ｐ 5.2倍 ( 3,968) 1358 ( -2.2 )
25. <6094> フリークＨＤ 東証Ｇ 5.2倍 ( 186) 748 ( +8.9 )
26. <7980> 重松製 東証Ｓ 5.1倍 ( 512) 900 ( +7.5 ) 防衛関連
27. <4012> アクシス 東証Ｓ 5.1倍 ( 438) 1682 ( +10.0 ) 人工知能関連
28. <7966> リンテック 東証Ｐ 5.1倍 ( 2,409) 5210 ( +5.1 ) 半導体製造装置関連
29. <7972> イトーキ 東証Ｐ 5.1倍 ( 2,294) 2893 ( -8.4 )
30. <2003> 日東富士 東証Ｓ 5.0倍 ( 474) 1755 ( -1.1 )
31. <3984> ユーザーロカ 東証Ｐ 5.0倍 ( 1,525) 1793 ( +16.4 ) 人工知能関連
32. <5445> 東京鉄 東証Ｐ 4.9倍 ( 2,962) 1855 ( +2.0 )
33. <2820> やまみ 東証Ｓ 4.9倍 ( 194) 3865 ( -5.2 ) 円高メリット関連
34. <5344> ＭＡＲＵＷＡ 東証Ｐ 4.8倍 ( 3,846) 68930 ( -2.4 ) JPX日経400採用
35. <7162> アストマクス 東証Ｓ 4.5倍 ( 1,860) 458 ( +53.7 )
36. <6961> エンプラス 東証Ｐ 4.5倍 ( 3,436) 13750 ( +4.9 ) 半導体製造装置関連
37. <9902> 日伝 東証Ｐ 4.4倍 ( 677) 2545 ( +8.3 )
38. <4792> 山田コンサル 東証Ｐ 4.3倍 ( 373) 1664 ( +2.1 )
39. <8864> 空港施設 東証Ｓ 4.3倍 ( 912) 941 ( -2.5 )
40. <8084> ＲＹＯＤＥＮ 東証Ｐ 4.3倍 ( 602) 3550 ( +0.1 )
41. <1967> ヤマト 東証Ｓ 4.2倍 ( 916) 2254 ( +2.9 ) 下水道関連
42. <6737> ＥＩＺＯ 東証Ｐ 4.2倍 ( 1,366) 2203 ( +7.1 )
43. <2034> コスピベア 東証EN 4.2倍 ( 297) 2030 ( -12.7 )
44. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 4.1倍 ( 1,600) 1113 ( +19.3 ) 半導体関連
45. <6149> 小田原エンジ 東証Ｓ 4.1倍 ( 153) 1994 ( -0.3 ) 電気自動車関連
46. <7130> ヤマエＧＨＤ 東証Ｐ 4.1倍 ( 1,224) 3070 ( +8.2 )
47. <8566> リコーリース 東証Ｐ 4.1倍 ( 446) 5960 ( -2.6 )
48. <6557> ＡＩＡＩ 東証Ｇ 4.1倍 ( 410) 910 ( -20.7 )
49. <3900> クラウドＷ 東証Ｇ 4.0倍 ( 1,824) 697 ( +21.2 ) 人工知能関連
50. <8158> ソーダニッカ 東証Ｐ 3.9倍 ( 624) 1045 ( +2.5 )
株探ニュース
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,322銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <7120> ＳＨＩＮＫＯ 東証Ｓ 31.5倍 ( 977) 987 ( +10.9 )
２. <9165> クオルテック 東証Ｇ 24.3倍 ( 754) 1800 ( +20.8 ) 電気自動車関連
３. <4558> 中京医薬 東証Ｓ 22.2倍 ( 222) 211 ( +6.0 )
４. <2489> アドウェイズ 東証Ｓ 20.7倍 ( 2,801) 294 ( +2.8 )
５. <7707> ＰＳＳ 東証Ｇ 14.9倍 ( 1,636) 260 ( +25.0 )
６. <3810> ＣＳＨＤ 東証Ｓ 14.5倍 ( 3,010) 291 ( +32.9 ) 仮想通貨関連
７. <5984> 兼房 東証Ｓ 12.9倍 ( 336) 759 ( -2.4 )
８. <6177> アップバンク 東証Ｇ 12.7倍 ( 916) 113 ( +5.6 ) 仮想通貨関連
９. <2332> クエスト 東証Ｓ 12.3倍 ( 1,338) 1934 ( +9.3 )
10. <1768> ソネック 東証Ｓ 10.6倍 ( 286) 1083 ( -19.6 )
11. <4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ 東証Ｇ 10.0倍 ( 4,037) 2200 ( +31.0 ) 半導体関連
12. <3905> データセク 東証Ｇ 7.0倍 ( 7,062) 2089 ( +41.7 ) 人工知能関連
13. <6228> ＪＥＴ 東証Ｓ 6.7倍 ( 644) 701 ( +12.3 ) 半導体製造装置関連
14. <2053> 中部飼 東証Ｐ 6.7倍 ( 2,298) 1693 ( +0.7 ) 円高メリット関連
15. <7291> 日本プラスト 東証Ｓ 6.6倍 ( 450) 475 ( +14.5 )
16. <7711> 助川電気 東証Ｓ 6.6倍 ( 2,151) 6000 ( +1.4 ) 半導体製造装置関連
17. <4042> 東ソー 東証Ｐ 6.5倍 (15,742) 2635 ( +7.8 ) 日経225・JPX日経400採用
18. <7480> スズデン 東証Ｓ 6.4倍 ( 570) 1980 ( +14.9 )
19. <9235> 売れるＧ 東証Ｇ 6.4倍 ( 1,184) 752 ( +36.2 )
20. <3914> ＪＩＧＳＡＷ 東証Ｇ 6.3倍 ( 507) 2899 ( +19.6 ) 人工知能関連
21. <1429> 日本アクア 東証Ｐ 5.5倍 ( 1,171) 753 ( +8.8 )
22. <3563> Ｆ＆ＬＣ 東証Ｐ 5.3倍 (19,254) 10300 ( +12.4 ) JPX日経400採用
23. <9325> ファイズＨＤ 東証Ｓ 5.3倍 ( 441) 1349 ( +13.2 )
24. <6395> タダノ 東証Ｐ 5.2倍 ( 3,968) 1358 ( -2.2 )
25. <6094> フリークＨＤ 東証Ｇ 5.2倍 ( 186) 748 ( +8.9 )
26. <7980> 重松製 東証Ｓ 5.1倍 ( 512) 900 ( +7.5 ) 防衛関連
27. <4012> アクシス 東証Ｓ 5.1倍 ( 438) 1682 ( +10.0 ) 人工知能関連
28. <7966> リンテック 東証Ｐ 5.1倍 ( 2,409) 5210 ( +5.1 ) 半導体製造装置関連
29. <7972> イトーキ 東証Ｐ 5.1倍 ( 2,294) 2893 ( -8.4 )
30. <2003> 日東富士 東証Ｓ 5.0倍 ( 474) 1755 ( -1.1 )
31. <3984> ユーザーロカ 東証Ｐ 5.0倍 ( 1,525) 1793 ( +16.4 ) 人工知能関連
32. <5445> 東京鉄 東証Ｐ 4.9倍 ( 2,962) 1855 ( +2.0 )
33. <2820> やまみ 東証Ｓ 4.9倍 ( 194) 3865 ( -5.2 ) 円高メリット関連
34. <5344> ＭＡＲＵＷＡ 東証Ｐ 4.8倍 ( 3,846) 68930 ( -2.4 ) JPX日経400採用
35. <7162> アストマクス 東証Ｓ 4.5倍 ( 1,860) 458 ( +53.7 )
36. <6961> エンプラス 東証Ｐ 4.5倍 ( 3,436) 13750 ( +4.9 ) 半導体製造装置関連
37. <9902> 日伝 東証Ｐ 4.4倍 ( 677) 2545 ( +8.3 )
38. <4792> 山田コンサル 東証Ｐ 4.3倍 ( 373) 1664 ( +2.1 )
39. <8864> 空港施設 東証Ｓ 4.3倍 ( 912) 941 ( -2.5 )
40. <8084> ＲＹＯＤＥＮ 東証Ｐ 4.3倍 ( 602) 3550 ( +0.1 )
41. <1967> ヤマト 東証Ｓ 4.2倍 ( 916) 2254 ( +2.9 ) 下水道関連
42. <6737> ＥＩＺＯ 東証Ｐ 4.2倍 ( 1,366) 2203 ( +7.1 )
43. <2034> コスピベア 東証EN 4.2倍 ( 297) 2030 ( -12.7 )
44. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 4.1倍 ( 1,600) 1113 ( +19.3 ) 半導体関連
45. <6149> 小田原エンジ 東証Ｓ 4.1倍 ( 153) 1994 ( -0.3 ) 電気自動車関連
46. <7130> ヤマエＧＨＤ 東証Ｐ 4.1倍 ( 1,224) 3070 ( +8.2 )
47. <8566> リコーリース 東証Ｐ 4.1倍 ( 446) 5960 ( -2.6 )
48. <6557> ＡＩＡＩ 東証Ｇ 4.1倍 ( 410) 910 ( -20.7 )
49. <3900> クラウドＷ 東証Ｇ 4.0倍 ( 1,824) 697 ( +21.2 ) 人工知能関連
50. <8158> ソーダニッカ 東証Ｐ 3.9倍 ( 624) 1045 ( +2.5 )
株探ニュース