　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,322銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <7120> ＳＨＩＮＫＯ　東証Ｓ 　31.5倍 ( 　977) 　　987　( +10.9 )　
２. <9165> クオルテック　東証Ｇ 　24.3倍 ( 　754)　　1800　( +20.8 )　 電気自動車関連
３. <4558> 中京医薬　　　東証Ｓ 　22.2倍 ( 　222) 　　211　(　+6.0 )　
４. <2489> アドウェイズ　東証Ｓ 　20.7倍 ( 2,801) 　　294　(　+2.8 )　
５. <7707> ＰＳＳ　　　　東証Ｇ 　14.9倍 ( 1,636) 　　260　( +25.0 )　
６. <3810> ＣＳＨＤ　　　東証Ｓ 　14.5倍 ( 3,010) 　　291　( +32.9 )　 仮想通貨関連
７. <5984> 兼房　　　　　東証Ｓ 　12.9倍 ( 　336) 　　759　(　-2.4 )　
８. <6177> アップバンク　東証Ｇ 　12.7倍 ( 　916) 　　113　(　+5.6 )　 仮想通貨関連
９. <2332> クエスト　　　東証Ｓ 　12.3倍 ( 1,338)　　1934　(　+9.3 )　
10. <1768> ソネック　　　東証Ｓ 　10.6倍 ( 　286)　　1083　( -19.6 )　
11. <4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ　　東証Ｇ 　10.0倍 ( 4,037)　　2200　( +31.0 )　 半導体関連
12. <3905> データセク　　東証Ｇ　　7.0倍 ( 7,062)　　2089　( +41.7 )　 人工知能関連
13. <6228> ＪＥＴ　　　　東証Ｓ　　6.7倍 ( 　644) 　　701　( +12.3 )　 半導体製造装置関連
14. <2053> 中部飼　　　　東証Ｐ　　6.7倍 ( 2,298)　　1693　(　+0.7 )　 円高メリット関連
15. <7291> 日本プラスト　東証Ｓ　　6.6倍 ( 　450) 　　475　( +14.5 )　
16. <7711> 助川電気　　　東証Ｓ　　6.6倍 ( 2,151)　　6000　(　+1.4 )　 半導体製造装置関連
17. <4042> 東ソー　　　　東証Ｐ　　6.5倍 (15,742)　　2635　(　+7.8 )　 日経225・JPX日経400採用
18. <7480> スズデン　　　東証Ｓ　　6.4倍 ( 　570)　　1980　( +14.9 )　
19. <9235> 売れるＧ　　　東証Ｇ　　6.4倍 ( 1,184) 　　752　( +36.2 )　
20. <3914> ＪＩＧＳＡＷ　東証Ｇ　　6.3倍 ( 　507)　　2899　( +19.6 )　 人工知能関連
21. <1429> 日本アクア　　東証Ｐ　　5.5倍 ( 1,171) 　　753　(　+8.8 )　
22. <3563> Ｆ＆ＬＣ　　　東証Ｐ　　5.3倍 (19,254) 　10300　( +12.4 )　 JPX日経400採用
23. <9325> ファイズＨＤ　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　441)　　1349　( +13.2 )　
24. <6395> タダノ　　　　東証Ｐ　　5.2倍 ( 3,968)　　1358　(　-2.2 )　
25. <6094> フリークＨＤ　東証Ｇ　　5.2倍 ( 　186) 　　748　(　+8.9 )　
26. <7980> 重松製　　　　東証Ｓ　　5.1倍 ( 　512) 　　900　(　+7.5 )　 防衛関連
27. <4012> アクシス　　　東証Ｓ　　5.1倍 ( 　438)　　1682　( +10.0 )　 人工知能関連
28. <7966> リンテック　　東証Ｐ　　5.1倍 ( 2,409)　　5210　(　+5.1 )　 半導体製造装置関連
29. <7972> イトーキ　　　東証Ｐ　　5.1倍 ( 2,294)　　2893　(　-8.4 )　
30. <2003> 日東富士　　　東証Ｓ　　5.0倍 ( 　474)　　1755　(　-1.1 )　
31. <3984> ユーザーロカ　東証Ｐ　　5.0倍 ( 1,525)　　1793　( +16.4 )　 人工知能関連
32. <5445> 東京鉄　　　　東証Ｐ　　4.9倍 ( 2,962)　　1855　(　+2.0 )　
33. <2820> やまみ　　　　東証Ｓ　　4.9倍 ( 　194)　　3865　(　-5.2 )　 円高メリット関連
34. <5344> ＭＡＲＵＷＡ　東証Ｐ　　4.8倍 ( 3,846) 　68930　(　-2.4 )　 JPX日経400採用
35. <7162> アストマクス　東証Ｓ　　4.5倍 ( 1,860) 　　458　( +53.7 )　
36. <6961> エンプラス　　東証Ｐ　　4.5倍 ( 3,436) 　13750　(　+4.9 )　 半導体製造装置関連
37. <9902> 日伝　　　　　東証Ｐ　　4.4倍 ( 　677)　　2545　(　+8.3 )　
38. <4792> 山田コンサル　東証Ｐ　　4.3倍 ( 　373)　　1664　(　+2.1 )　
39. <8864> 空港施設　　　東証Ｓ　　4.3倍 ( 　912) 　　941　(　-2.5 )　
40. <8084> ＲＹＯＤＥＮ　東証Ｐ　　4.3倍 ( 　602)　　3550　(　+0.1 )　
41. <1967> ヤマト　　　　東証Ｓ　　4.2倍 ( 　916)　　2254　(　+2.9 )　 下水道関連
42. <6737> ＥＩＺＯ　　　東証Ｐ　　4.2倍 ( 1,366)　　2203　(　+7.1 )　
43. <2034> コスピベア　　東証EN　　4.2倍 ( 　297)　　2030　( -12.7 )　
44. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ　　4.1倍 ( 1,600)　　1113　( +19.3 )　 半導体関連
45. <6149> 小田原エンジ　東証Ｓ　　4.1倍 ( 　153)　　1994　(　-0.3 )　 電気自動車関連
46. <7130> ヤマエＧＨＤ　東証Ｐ　　4.1倍 ( 1,224)　　3070　(　+8.2 )　
47. <8566> リコーリース　東証Ｐ　　4.1倍 ( 　446)　　5960　(　-2.6 )　
48. <6557> ＡＩＡＩ　　　東証Ｇ　　4.1倍 ( 　410) 　　910　( -20.7 )　
49. <3900> クラウドＷ　　東証Ｇ　　4.0倍 ( 1,824) 　　697　( +21.2 )　 人工知能関連
50. <8158> ソーダニッカ　東証Ｐ　　3.9倍 ( 　624)　　1045　(　+2.5 )　

株探ニュース