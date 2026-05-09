見えてきたぞ、初Vへのルート！美人キャプテンが大舞台で熱演だ。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月8日の第2試合はBEAST X・東城りお（連盟）が8万点超の特大トップを獲得。第1試合で勝利した鈴木大介（連盟）と合わせてチームは同日2連勝、今シリーズの首位ターンが確定した。

【映像】まさにカーニバル！東城りお、親番で跳満・満貫・跳満を“3連続一発アガリ”のシーン

ファイナルの開幕カードで箱ラスを引いていた鈴木大介が第1試合で快勝。首位・KONAMI麻雀格闘倶楽部を107.6ポイント差で追って迎えた当試合は東家からTEAM雷電・黒沢咲（連盟）、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、東城の並びで開始した。

序盤は黒沢にリードを許すも、東2局にその黒沢が永井へ親満貫を放銃。東2局1本場は伊達が倍満をツモり、試合は大混戦で進んだ。東城にチャンスが訪れたのは東3局。3筒単騎待ちを一発でツモる満貫のアガリで、上位にくらいついた。

東4局1本場、黒沢の先制リーチを受けた直後に追いつくと、五・八万待ちで追っかけリーチを敢行した。678の三色同順がつく高目を、黒沢から一発でロン。リーチ・一発・タンヤオ・平和・三色同順の1万8000点（＋300点、供託1000点）を入手した。

東4局2本場は三面張の平和を一発でツモ、裏ドラを乗せて親満貫のアガリ。さらに同3本場は再び三色同順の高目を一発でツモる親跳満が決まり独走状態。最後の親となった南4局も親満貫をツモ。その後、伊達が永井へ満貫を放銃したことにより、BEAST XはKONAMI麻雀格闘倶楽部を6.3ポイントかわして首位へ。対局スタジオの去り際に東城は、カメラに向かって笑顔で拳を握りしめた。

「手役派が出ましたね」と満足げな表情を浮かべた勝利者インタビュー。ここまで伊達とは自身の登板で3試合連続同卓。そのうち2回伊達にトップを取られていたことから「個人的に、伊達ちゃんには負けたくないと思っていました」と対抗心を見せた。東3局の満貫は「よく見たらめちゃくちゃいい待ちと思ってリーチしました」と説明。その後のアガリラッシュについては、チームメイトが山と神社を訪れていた話題に触れ、「山と神社からパワーをいただいた効果で、今日は一発がたくさん実りました」と笑顔を見せた。

首位ターンを決めたことについては「ですよね！8万点にいったら＋100とわかりやすいので」と再び笑顔に。「レギュラーシーズンとセミファイナルは全然ダメで、ファイナルで復調したと思っています。山のパワーで最後まで駆け抜けたい」とファンへ思いを伝えると、ファンからは「さすがキャプテン！」「りお！りお！りお！りお！」「強くて可愛いとか最強やん」と多数の反響が寄せられた。

チーム創設3年目で悲願の初Vへ向け、個性あふれる猛獣軍団が最高の勢いで11日からの後半戦へ臨む。

【第2試合結果】

1着 BEAST X・東城りお（連盟）8万3600点／＋103.6

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）9700点／▲10.3

3着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）9500点／▲30.5

4着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）−2800点／▲62.8

【5月8日終了時点での成績】

1位 BEAST X ＋241.9（8/16）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋235.6（8/16）

3位 EX風林火山 ＋109.5（8/16）

4位 TEAM雷電 ＋21.3（8/16）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

