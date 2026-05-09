◆米大リーグ ブルージェイズ―エンゼルス（８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が試合前に食し、パワーの源となっているメキシコ料理の「ケサディーヤ」が、ついに、カナダ・トロントの本拠地ロジャーズセンターに、球場フードとして登場した。

敵地・ツインズ３連戦の第１試合だった４月３０日（同５月１日）に１試合２本塁打を放つと、翌第２試合に、２試合連続本塁打を放ち、絶好調の岡本。第５打席では、惜しくも柵越ならずも大きな中飛を打った同試合後のインタビューで、「試合前にケサディーヤを食べていれば、本塁打になっていたと思う」とコメントしたのが、大ウケし、チームメイトが「ケサディーヤ・パワー」と書かれたＴシャツを着て練習を行う様子が話題となった。

遠征から戻り、オフを挟んでエンゼルスとの３連戦を行うブ軍の本拠地には、さっそく、話題のメニューが登場。カズ（Ｋａｚ）とケサディーヤ（Ｑｕｅｓａｄｉｌｌａ）を掛け合わせ、その名も「カザディーヤ（Ｋａｚ―Ａｄｉｌｌａ）といい、球場内のタコスショップ、ルーフトップ・パティオなどで販売開始となった。トッピングは、チーズ、牛肉、チキンの３種類だ。この日は、メディア食堂にもサンプルが提供された。

ケサディーヤ・パワーで、来場のファンの熱い応援もパワーアップ。この日は、「４番・三塁」でスタメン入りした。