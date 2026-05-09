女優・音無美紀子が、自身のインスタグラムで夫で俳優の村井國夫が生け花をする様子を公開した動画へのファンの反応に感謝を記した。



【写真】せっせと花をいけるベテラン俳優の姿にほっこり センス抜群の生け花完成

5日に更新したインスタグラムに「主人が生け花をしている動画に、たくさんの“イイネ”を頂き、コメントもたくさん頂いて、恐縮です。 ありがとうございます。」とつづった音無。反響があったのは4日に投稿した動画だ。



「なんと、夫が生け花を 朗読公演に立派なスタンド花を頂いて、持ち帰ったお花をですね、私が着物を脱いだり、メイクを落としたりしている間にですね、花瓶に美しくお花を生けているではありませんか!!! で、隠し撮り」と茶目っ気たっぷりに記し、村井の作業を観察するような動画をアップした。



花は流し台に置かれており、大きな家電製品の上にクッションを敷いて花瓶を設置。体を左右に動かしながら、せっせと一心不乱に大量のバラやカサブランカを飾る姿に、音無も「50年の結婚生活で、初めて見る夫の姿でしたの。」と感慨深げ。しかも、記念に撮ったという完成した“作品”はバランスも見事な出来映えだった。



1944年生まれの村井は81歳。初めてとは思えない生け花に、ファンからは「センスの塊ですね」「素晴らしい感性」「圧巻です」「新しい村井さん発見」と称賛の声。また、芸能界屈指のおしどり夫婦の姿に、「國ちゃん優しい」「涙が出てきちゃった」「ホッコリしました」など心を揺さぶられたコメントも数多く寄せられていた。



2人は1975年に結婚し、一男一女をもうけた。娘の麻友美は女優として活躍している。音無は5日のインスタで、ヘルシーな「夫と二人のシルバーな夜ごはん」を公開。「揚げ野菜の甘酢あんかけ タンパク質大事と、木綿豆腐に豆乳とポン酢を加えたスープをかけた冷奴。 牛タンステーキ。」と村井家の夕食の定番料理を紹介している。



（よろず～ニュース編集部）