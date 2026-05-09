その眉、老け見えしてます！今すぐやめてほしいNG眉メイク習慣4選＆改善テク

メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。今回は、老け見えしてしまうNG眉メイク習慣4つと、ぜひ取り入れていただきたい改善テクニックをご紹介します。眉の描き方を変えるだけで、ぐっと若見えするので、ぜひやってみてくださいね。

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角度がつきすぎている眉

自眉毛の生え方が眉山に角度がついている方は、そのまま描くと一昔前の眉に近くなり、老け見えしてしまいます。

眉山に向かって角度が上がっている箇所は、眉頭の上側に眉を描き足します。下側も角度がついている箇所は、描き足して眉山に向かう箇所の角度をなだらかに整えます。

このように描き足して角度を変えるだけで、眉の印象が柔らかく見えて若見えします。

自眉毛の細さのまま描いてしまう眉

自眉毛を若い頃に細く整えたまま生えてこなくなり、そのままの細さで描いている細眉は、老け見えしてしまいます。

眉のトレンドは時代と共に変化しているので、今は太すぎず細すぎずの眉がオススメです。

自眉毛に描き足して太さを調節していきます。描き足す箇所も注意が必要で、目と眉との間隔が広い場合は眉の下側に描き足します。

目と眉との間隔が狭い場合は、眉の上側に描き足します。眉と目との間隔が広すぎても間延びして見え、狭すぎると硬い印象に見えてしまうので、若見えさせるためにはこの見極めが重要です。

左右の眉の違いを無視して描く眉

年齢を重ねていくと、眉の筋肉の左右差が出てきていませんか？そのまま片方ずつ描いて左右のバランスを無視してしまうと、老け見えしてしまいます。

自分の眉の筋肉の動きを見て、上がっている眉の方は下のラインを描き足します。眉が下がって見える方は、上のラインを描き足して左右の角度や高さの差を調整しましょう。

無理に左右差を合わせようと片方だけ多く描き足すと、筋肉の動きのない箇所に描くことになり違和感が出るので、注意してください。

使用したアイブロウペンシルは、shu uemura ハードフォーミュラ ハード9です。

眉の毛が浮いたまま放置の眉

年齢を重ねると、特に毛の長めな方は眉の毛が浮いてきてしまい、バサバサと見えてきます。眉の毛流れをブラッシングしてもおさまらない場合は、眉マスカラを使って毛流れを整えます。

そうすると、眉の毛自体も艶っぽくなり、毛流れが整い、若見えします。

使用した眉マスカラは、Kパレット 1DAY TATTOO ニュアンスブロウマスカラです。

いかがでしたか？眉のトレンドだけでなく、加齢による毛質の変化やパーツの位置感も考えて眉を描けるようになると、いつまでも若々しく見せることができます。参考にしてみてくださいね。