【風、薫る 第31回あらすじ】りん、患者・園部（野添義弘）の担当に
【モデルプレス＝2026/05/09】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第31話が、5月11日に放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちは、いよいよ病院での実習に入る。しかし、院長の多田（筒井道隆）や看病婦らの目線は冷ややか…。
りんは手術を終えた園部（野添義弘）の担当になるが、なかなかコミュニケーションが取れず…。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第31話／5月11日（月）放送
りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちは、いよいよ病院での実習に入る。しかし、院長の多田（筒井道隆）や看病婦らの目線は冷ややか…。
りんは手術を終えた園部（野添義弘）の担当になるが、なかなかコミュニケーションが取れず…。
（modelpress編集部）
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