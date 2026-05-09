中道・小川代表「戦争なき再分配」世界の舞台で掲げた理想 リベラル勢力など集まる国際会議に出席
「news zero」の金曜特集、誰かの1日を見つめる「365分の1」です。今回は、中道改革連合の小川淳也代表です。政党支持率3パーセントと苦境に立たされるなか、中道・リベラル勢力が集まるスペインの国際会議に出席。日本の代表として何を訴えたのか、小川代表の1日を追いました。
■中道・リベラル勢力が集結する国際会議に出席
高市総理が率いる自民党が、衆議院選挙で歴史的大勝。中道改革連合は“高市旋風”のあおりで大幅に議席を減らしました。その立て直しに奔走しているのが、小川淳也代表です。
先月、その姿はスペインにありました。中道・リベラル勢力が集結する国際会議に出席するのです。
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イラン攻撃で反トランプ政権の姿勢を示す、スペインのリベラル派・サンチェス首相とは――
サンチェス首相
「日本でもイラン情勢で経済に影響は出ていますか？」
小川代表
「エネルギーは90％輸入。非常にピンチ」
世界的に“リベラル”の衰退が叫ばれるなか、何を訴えるのか。小川代表の1日に密着しました。
小川代表
「中道としては、“戦争なき再分配”を目指したい」
■「自国ファースト」や右傾化への危機感を共有
スペイン・バルセロナ。
――今回、各国リーダーと共有したい課題は
小川代表
「このまま行くと本当に破滅的な破壊・戦争だってないとは言えない。それをどうやって避けるの？ と。ちゃんとした再分配をできるような経済構造・社会構造を作らないと」
今回のスペイン訪問の目的は、世界のリーダーに自分の思いを訴えることです。
「経済格差への不満から争いが起きないよう、富を分け合うことで平和を実現する」との思いを伝えるため、自ら面会の約束を取り付けます。
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ウクライナとの面会――
小川代表
「午前11時半でいいですか？」
しかし、気合が入りすぎてダブルブッキングも…
外務省職員
「フィリピンのアポが午前11時半から入りましたので」
小川代表
「11時半か…」
「ウクライナの方と約束しちゃった」
小川代表
「11時40分とか」
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小川代表
「お待たせしてすいません」
フィリピン野党議員
「大丈夫です」
小川代表
「イスが見つからないので、ここでいいですか？」
フィリピン野党議員
「立ったままでも大丈夫です」
小川代表
「もうちょっと静かなあちらに」
「Very quiet place！（とても静かな場所です）」
そして話が始まります。
小川代表
「大国が力を誇示して、ルールを無視しかねない状況が一般化している。それが世界が抱える最大の問題の1つ」
フィリピン野党議員
「（大国に対して）志が同じ、小規模な国々が結束することで、小国の強みを生かしたいです」
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スウェーデン元首相
「アメリカを見ればわかるように、民主主義は深刻な危機に瀕しています。今はナショナリズムが行きすぎて『自分の国が、自分の国が』ばかりです」
世界で進む「自国ファースト」や右傾化の流れへの危機感を共有しました。
■昼食でかみしめる円安
面会の合間をぬって昼食へ向かいます。
小川代表
「コーラ3つ、炭酸水3つ」
「なんでも高いよ。お勘定聞くの怖い」
飲み物やスナック菓子を職員らにふるまいます。
小川代表
「これで1万5000円だよ」
円安をかみしめます。
■世界の舞台で理想掲げる
――スピーチまで、もう少しですね
小川代表
「緊張する」
このあと、英語でスピーチを行うのです。
小川代表
「喉渇くよね、緊張して」
そしてスピーチが始まりました。
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小川代表
「私たちは今、歴史の転換点に立っています。これほど極端化した世界の政治情勢をいかに正常化していくのか。奪い合えば衝突に、協力して分かち合えば、解決への道が開かれるのです。そこで、私は1つの理念を提唱します。『戦争なき再分配』」
小川代表はこの日、20人以上と交流しました。
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小川代表
「帰国して何かを変えられるか、ましてや世の中の空気を一夜にして変えられるかというと。そんな簡単なことではない」
世界の舞台で理想を掲げました。ただ、直近の支持率は3パーセントと厳しい現実に直面しています。
小川代表
「今の支持が十分じゃないことは謙虚に受け止めつつも、愚直に問題の本質を捉えてアプローチする。それ自体をあきらめたり、放棄するわけにはいかない」