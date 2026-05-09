「news zero」の金曜特集、誰かの1日を見つめる「365分の1」です。今回は、中道改革連合の小川淳也代表です。政党支持率3パーセントと苦境に立たされるなか、中道・リベラル勢力が集まるスペインの国際会議に出席。日本の代表として何を訴えたのか、小川代表の1日を追いました。

■中道・リベラル勢力が集結する国際会議に出席

高市総理が率いる自民党が、衆議院選挙で歴史的大勝。中道改革連合は“高市旋風”のあおりで大幅に議席を減らしました。その立て直しに奔走しているのが、小川淳也代表です。

先月、その姿はスペインにありました。中道・リベラル勢力が集結する国際会議に出席するのです。

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イラン攻撃で反トランプ政権の姿勢を示す、スペインのリベラル派・サンチェス首相とは――

サンチェス首相

「日本でもイラン情勢で経済に影響は出ていますか？」

小川代表

「エネルギーは90％輸入。非常にピンチ」

世界的に“リベラル”の衰退が叫ばれるなか、何を訴えるのか。小川代表の1日に密着しました。

小川代表

「中道としては、“戦争なき再分配”を目指したい」

■「自国ファースト」や右傾化への危機感を共有

スペイン・バルセロナ。

――今回、各国リーダーと共有したい課題は

小川代表

「このまま行くと本当に破滅的な破壊・戦争だってないとは言えない。それをどうやって避けるの？ と。ちゃんとした再分配をできるような経済構造・社会構造を作らないと」

今回のスペイン訪問の目的は、世界のリーダーに自分の思いを訴えることです。

「経済格差への不満から争いが起きないよう、富を分け合うことで平和を実現する」との思いを伝えるため、自ら面会の約束を取り付けます。

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ウクライナとの面会――

小川代表

「午前11時半でいいですか？」

しかし、気合が入りすぎてダブルブッキングも…

外務省職員

「フィリピンのアポが午前11時半から入りましたので」

小川代表

「11時半か…」

「ウクライナの方と約束しちゃった」

小川代表

「11時40分とか」

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小川代表

「お待たせしてすいません」

フィリピン野党議員

「大丈夫です」

小川代表

「イスが見つからないので、ここでいいですか？」

フィリピン野党議員

「立ったままでも大丈夫です」

小川代表

「もうちょっと静かなあちらに」

「Very quiet place！（とても静かな場所です）」

そして話が始まります。

小川代表

「大国が力を誇示して、ルールを無視しかねない状況が一般化している。それが世界が抱える最大の問題の1つ」

フィリピン野党議員

「（大国に対して）志が同じ、小規模な国々が結束することで、小国の強みを生かしたいです」

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スウェーデン元首相

「アメリカを見ればわかるように、民主主義は深刻な危機に瀕しています。今はナショナリズムが行きすぎて『自分の国が、自分の国が』ばかりです」

世界で進む「自国ファースト」や右傾化の流れへの危機感を共有しました。

■昼食でかみしめる円安

面会の合間をぬって昼食へ向かいます。

小川代表

「コーラ3つ、炭酸水3つ」

「なんでも高いよ。お勘定聞くの怖い」

飲み物やスナック菓子を職員らにふるまいます。

小川代表

「これで1万5000円だよ」

円安をかみしめます。

■世界の舞台で理想掲げる

――スピーチまで、もう少しですね

小川代表

「緊張する」

このあと、英語でスピーチを行うのです。

小川代表

「喉渇くよね、緊張して」

そしてスピーチが始まりました。

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小川代表

「私たちは今、歴史の転換点に立っています。これほど極端化した世界の政治情勢をいかに正常化していくのか。奪い合えば衝突に、協力して分かち合えば、解決への道が開かれるのです。そこで、私は1つの理念を提唱します。『戦争なき再分配』」

小川代表はこの日、20人以上と交流しました。

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小川代表

「帰国して何かを変えられるか、ましてや世の中の空気を一夜にして変えられるかというと。そんな簡単なことではない」

世界の舞台で理想を掲げました。ただ、直近の支持率は3パーセントと厳しい現実に直面しています。

小川代表

「今の支持が十分じゃないことは謙虚に受け止めつつも、愚直に問題の本質を捉えてアプローチする。それ自体をあきらめたり、放棄するわけにはいかない」

※5月9日（土）午前0時14分（金曜深夜）放送『news zero』より