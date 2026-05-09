賞金王のスイングを解説！平均ストローク1位の安定力の秘密とは？

一見ユニークなスイングの見た目とは裏腹に、優勝のほかトップ10フィニッシュは11回。抜群の安定感を誇る金子駆大のスイングを徹底解説する。

アドレス～テークバック

アドレス（左）、テークバック（右）

【Point】バックスイングで右足の上に体重が移動する（写真右）

左足のツマ先を少しターゲット方向に向けることで体を回しやすくしています。右手のグリップがややウィークグリップなのは、左へのミスをケアするためと思われます。

金子選手といえばショットの際に少し口をつぐむような仕草をするのも特徴。体全体に“締まり感”がある状態でスイングをしたいのでしょう。バックスイングの初動では頭が右へスライドするので、体重移動を使って動き出しているのがわかります。

バックスイング

【Point】すでに切り返しがはじまっている（写真右）

シャフトが地面と平行になったタイミングで、すでに肩の回転はかなり深くなっています。金子選手は体幹部分の柔軟性が高く、上半身と下半身の捻転差が大きい。クラブがトップへ上がりきる直前、骨盤がやや沈みながらわずかにターゲット方向へ動きます。つまり、この時点で切り返しがはじまっているのです。クラブがバックスイング方向へ動きながら切り返しの初動がはじまることによって、体の捻転がさらに深くなる。

捻転をうまく使うことでヘッドスピードを速めることができますが、体の柔軟性には個人差があります。背中や腹部の筋肉が強く引き伸ばされるため、無理に行なうとケガにつながってしまう。アマチュアは自身の体と相談しながらマネるようにしましょう。

神ワザPoint

バックスイングの途中から、顔の向きが体の回転と同調するのが特徴的です。肩が深く入り、バックスイングを大きくとれるのがメリット。ダウンスイングで体のヨコにクラブを下ろしてくるスペースができるので、インサイドからボールをつかまえやすくなります。

【Column】賞金王は小心王？

金子選手にはスイング、ショートゲーム、パッティングと部門ごとに異なるコーチがついており、チーム体制でツアーを戦っています。とあるツアープロコーチに聞いたところ、金子選手はすごく心配性とのこと。力強いスイングからは想像しがたいですが、この性格がつねに自分のプレー内容をレビューし、修正に取り組む姿勢につながっているようです。

【JGTO STUTS】2025年シーズン 各部門データ

●賞金ランキング：1位

●予選落ち回数：0回

●平均ストローク：1位

●フェアウェイキープ率：10位

いかがでしたか？ 金子選手のスイングをぜひ参考にしてください！

金子駆大

●かねこ・こうた／2002年生まれ、愛知県出身。177cm、83kg。2025年は飛躍の年となり、「関西オープンゴルフ選手権」でツアー初優勝、「三井住友VISA太平洋マスターズ」では2勝目をあげて賞金王に輝く。NTPホールディングス所属。

解説＝アッキー永井

●ながい・あきふみ（永井研史）／1987年生まれ、神奈川県出身。“アッキー”の愛称で親しまれている人気コーチ。人体解剖学や物理学の視点を取り入れたわかりやすいレッスンに定評がある。

写真＝田中宏幸

撮影トーナメント＝ベイカレントクラシック