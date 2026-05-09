米ツアー“裏大会”で金谷拓実が4差8位に浮上 2位発進の中島啓太は「72」で後退
＜ワンフライト・マートルビーチ・クラシック 2日目◇8日◇デューンズゴルフ＆ビーチクラブ（サウスカロライナ州）◇7347ヤード・パー71＞日本勢3人が出場する米国男子ツアーの“裏大会”は第2ラウンドが終了した。
〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?
初日に2位タイの好発進を決めた中島啓太は、1バーディ・2ボギーの「72」とスコアを落とし、トータル5アンダーの15位タイに後退した。一方、金谷拓実は5バーディ・2ボギーと連日の「68」をマーク。17位からトータル6アンダーの8位タイに順位を上げた。平田憲聖は3バーディ・3ボギーの「71」でプレーし、トータル1アンダー・49位タイで決勝を迎える。アーロン・ライ（イングランド）が「67」をマークし、1打差2位タイからトータル10アンダー・単独首位に浮上。1打差2位にブラント・スネデカー、マーク・ハバード（ともに米国）が続いた。今大会は、松山英樹らが参戦するシグネチャーイベント（昇格大会）「トゥルーイスト選手権」の裏大会。賞金総額は400万ドル（約6億3100万円）。優勝者にはフェデックスカップポイント300ポイントが付与される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米ツアー裏大会 第2ラウンドの成績
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