イム・ソンジェが首位 久常涼が43位に浮上、松山英樹は「75」で後退
＜トゥルーイスト選手権 2日目◇8日◇クエイルホロークラブ（ノースカロライナ州）◇7583ヤード・パー71＞シグネチャーイベント（昇格大会）の第2ラウンドが終了した。
〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?
悪天候のため夕方に中断された第1ラウンドの残りが行われ、現地時間午前11時6分に完了。マシュー・マッカーティ（米国）が8アンダーで首位。1打差の2位にイム・ソンジェ（韓国）が続いた。日本勢は、松山英樹が1オーバーの43位タイ、久常涼は2オーバーの52位タイだった。続いて行われた第2ラウンドでは、イムが「69」をマークし、トータル9アンダーの単独首位に浮上。連日の「67」をマークしたトミー・フリートウッド（イングランド）が1打差の2位につけた。さらに1打差の3位タイには、ジャスティン・トーマス（米国）、アレックス・フィッツパトリック（イングランド）が並んだ。久常は4バーディ・3ボギーの「70」で回り、トータル1オーバーの43位タイに浮上。松山は1バーディ・1ボギー・2ダブルボギーの「75」で、トータル5オーバーの68位タイに後退した。今年の「マスターズ」を制したローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル5アンダーの8位タイ。今季3勝を挙げているマシュー・フィッツパトリック（イングランド）は、トータル2オーバーの55位タイとしている。シグネチャーイベント（昇格大会）の第6戦となる今大会は、優勝賞金360万ドル（約5億6700万円）に加え、フェデックスカップポイント700ポイントが付与される。なお、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は出場していない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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