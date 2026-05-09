桃月なしこ『ポケモン』野球ユニフォームの自撮り話題 ピカチュウのデザイン「えぐ！」
俳優・モデル・グラビアアイドルの桃月なしこが8日、自身のXを更新し、『ポケモン』ピカチュウがデザインされた野球ユニフォーム姿の自撮り写真を投稿した。
【写真】ピカチュウ顔デカイ！『ポケモン』野球ユニ姿の桃月なしこ
自身のXでは写真とともに「＃ポケモンベースボールフェスタ」と投稿。野球観戦を楽しむ姿を見ることができる。
これにファンは「ピカチュウユニかわいい」「ピカチュウユニホームかわいいし、似合ってる！」「えぐ！」「ヨドンナ様！？」「あれ？なしこちゃんオリックスユニ着てる」「ピカチュウ、デカすぎる！」などと反応している。
桃月は『ポケモン』好きとして知られており、ポケモンの関連番組にも出演。趣味はポケモンカードで、ジムバトルで優勝するなど、大型大会にも参加している。
【写真】ピカチュウ顔デカイ！『ポケモン』野球ユニ姿の桃月なしこ
自身のXでは写真とともに「＃ポケモンベースボールフェスタ」と投稿。野球観戦を楽しむ姿を見ることができる。
これにファンは「ピカチュウユニかわいい」「ピカチュウユニホームかわいいし、似合ってる！」「えぐ！」「ヨドンナ様！？」「あれ？なしこちゃんオリックスユニ着てる」「ピカチュウ、デカすぎる！」などと反応している。
桃月は『ポケモン』好きとして知られており、ポケモンの関連番組にも出演。趣味はポケモンカードで、ジムバトルで優勝するなど、大型大会にも参加している。