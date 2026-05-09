藤本美貴、夫・庄司智春が作ってくれた“品数豊富”な和食ランチ披露 「幸せすぎる」「優しい旦那様」と反響
タレントの藤本美貴（41）が7日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）の手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「幸せすぎる」「優しい旦那様」庄司智春手作りの“和食ランチ”
藤本は「午前中用事があって出かけてた私。これから帰るねって帰ったらお昼ご飯作ってくれてた 最高 そして美味しい」とコメントし、庄司が用意してくれたという“手作りランチ”の写真を投稿した。
食卓には、ブロッコリーと卵のサラダや刺身、焼き魚、みそ汁など品数豊富な料理が並び、栄養バランスの良さもうかがえる内容に。藤本は「わさびとか本物のわさびからとかそんな事ある？笑」と、細かなこだわりにも驚いた様子を見せ、「ありがとう ジョージー」と感謝をつづった。
また、コメント欄には庄司本人も登場し、「いや、ジョージーになってる！」とツッコミ。夫婦ならではのほほ笑ましいやり取りにも注目が集まった。
この投稿にファンからは「幸せすぎる」「ジョージ最高」「優しい旦那様」「仲良し御夫婦」「ミキティ幸せですね」「ミキティのいい男！やるね〜かっこいいね〜」「お昼からこんな豪華メニュー さすがでっっっす」「ミキティ料理かと思ったら、ジョジさん←笑 が作ってくれただなんてすごーーい」「豪華な昼ごはんですね」といった声が寄せられている。
【写真】「幸せすぎる」「優しい旦那様」庄司智春手作りの“和食ランチ”
藤本は「午前中用事があって出かけてた私。これから帰るねって帰ったらお昼ご飯作ってくれてた 最高 そして美味しい」とコメントし、庄司が用意してくれたという“手作りランチ”の写真を投稿した。
食卓には、ブロッコリーと卵のサラダや刺身、焼き魚、みそ汁など品数豊富な料理が並び、栄養バランスの良さもうかがえる内容に。藤本は「わさびとか本物のわさびからとかそんな事ある？笑」と、細かなこだわりにも驚いた様子を見せ、「ありがとう ジョージー」と感謝をつづった。
この投稿にファンからは「幸せすぎる」「ジョージ最高」「優しい旦那様」「仲良し御夫婦」「ミキティ幸せですね」「ミキティのいい男！やるね〜かっこいいね〜」「お昼からこんな豪華メニュー さすがでっっっす」「ミキティ料理かと思ったら、ジョジさん←笑 が作ってくれただなんてすごーーい」「豪華な昼ごはんですね」といった声が寄せられている。