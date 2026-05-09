庄司智春（右）＆藤本美貴 夫妻 （C）ORICON NewS inc.

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　タレントの藤本美貴（41）が7日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）の手料理を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】「幸せすぎる」「優しい旦那様」庄司智春手作りの“和食ランチ”

　藤本は「午前中用事があって出かけてた私。これから帰るねって帰ったらお昼ご飯作ってくれてた 最高 そして美味しい」とコメントし、庄司が用意してくれたという“手作りランチ”の写真を投稿した。

　食卓には、ブロッコリーと卵のサラダや刺身、焼き魚、みそ汁など品数豊富な料理が並び、栄養バランスの良さもうかがえる内容に。藤本は「わさびとか本物のわさびからとかそんな事ある？笑」と、細かなこだわりにも驚いた様子を見せ、「ありがとう ジョージー」と感謝をつづった。

　また、コメント欄には庄司本人も登場し、「いや、ジョージーになってる！」とツッコミ。夫婦ならではのほほ笑ましいやり取りにも注目が集まった。

　この投稿にファンからは「幸せすぎる」「ジョージ最高」「優しい旦那様」「仲良し御夫婦」「ミキティ幸せですね」「ミキティのいい男！やるね〜かっこいいね〜」「お昼からこんな豪華メニュー さすがでっっっす」「ミキティ料理かと思ったら、ジョジさん←笑　が作ってくれただなんてすごーーい」「豪華な昼ごはんですね」といった声が寄せられている。